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Сегодня, 19:03

В «Маритиму» рассказали об интересе к Агаларову

Руслан Минаев
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Президент «Маритиму» Жоау Луиш рассказал об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

— Агаларов в одном шаге от перехода в «Маритиму»? Сейчас мы ничего не можем подтвердить, — цитирует Луиша «РБ Спорт». — Гамид — один из игроков, за которыми мы много наблюдали. Но в данный момент ничего нет.

— Вы общались с игроком?
— Нет, я с Агаларовым не разговаривал.

— Отправлено ли официальное предложение в «Уфу»?
— Как вы знаете, мы действительно ищем нападающего в это трансферное окно. Мы не можем отрицать, что Агаларов — футболист, который мог бы быть интересен для нашей лиги и нашего клуба. Но в данный момент я не скажу большего.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-maritimu-agalarov-mog-by-by-t-interesen-dlya-portugal-skoj-ligi-i-nashego-kluba/
Гамид Агаларов
Футбол
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