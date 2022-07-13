В «Маритиму» рассказали об интересе к Агаларову

Президент «Маритиму» Жоау Луиш рассказал об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

— Агаларов в одном шаге от перехода в «Маритиму»? Сейчас мы ничего не можем подтвердить, — цитирует Луиша «РБ Спорт». — Гамид — один из игроков, за которыми мы много наблюдали. Но в данный момент ничего нет.

— Вы общались с игроком?

— Нет, я с Агаларовым не разговаривал.

— Отправлено ли официальное предложение в «Уфу»?

— Как вы знаете, мы действительно ищем нападающего в это трансферное окно. Мы не можем отрицать, что Агаларов — футболист, который мог бы быть интересен для нашей лиги и нашего клуба. Но в данный момент я не скажу большего.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 6 миллионов евро.