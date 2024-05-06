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Сегодня, 22:28

ЦСКА упустил победу в матче с «Рубином»

Руслан Минаев
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Виктор Давила и Алексей Грицаенко (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома сыграл вничью с «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ — 2:2.

Счет в игре открыли казанцы благодаря голу Ильи Рожкова на 42-й минуте, спустя четыре минуты вингер армейцев Аббосбек Файзуллаев замкнул подачу с правого фланга от Келлвена.

Во втором тайме нападающий Федор Чалов вывел ЦСКА вперед после выхода на замену. В добавленное время форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счет.

ЦСКА не выигрывает в РПЛ в пятом матче подряд — 3 ничьих и 2 поражения. Команда Владимира Федотова занимает 8-е место в таблице — 39 очков. «Рубин» с 38 очками — на 9-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Рубин

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
12
121
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ЦСКА — «Рубин»: видео голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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