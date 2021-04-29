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Начальника команды «Чертаново» задержала полиция

00:33

Как стало известно «СЭ», начальника команды «Чертаново» Валерия Медведика также задержали в среду, 28 апреля, перед матчем Олимп-ФНЛ с «Оренбургом».

В «Чертаново» прошли обыски, несколько человек увезли в отделение для дачи показаний, в том числе бывшего директора Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.

«Чертаново» занимает 21-е место в Олимп-ФНЛ после 39 туров.

(Максим Алланазаров)

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