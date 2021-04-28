Хет-трик Воробьева принес «Оренбургу» победу над «Чертаново»

«Оренбург» победил «Чертаново» в матче 39-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ со счетом 3:1. Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Дмитрий Воробьев.

Олимп — ФНЛ

39-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Оренбург» — 2:3 (0:1)

Голы: Дм.Воробьев, 15 (0:1). Дм.Воробьев, 58 (0:2). Канищев, 64 (1:2). Дм.Воробьев, 72 (1:3). Бартасевич, 90+1 (2:3).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Алексеев, Молодняков (Никитенков, 29), Бартасевич, Герчиков, Сулейманов, Соколов (Рудковский, 75), Тюменцев, Завезен (Ляхов, 79), Канищев, Пиняев (Левин, 77).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых, Гойкович, Смирнов, Палиенко (А.В.Козлов, 56), Бреев (Миронов, 64), Ткачук, Капленко (Нойок, 67), Прудников (Эктов, 46), Дм.Воробьев (Ил.Воробьев, 86).

Предупреждения: Алексеев, 17. Смирнов, 29. Тюменцев, 69. Сиваков, 90+2.

Судья: Жабченко (Краснодар).

28 апреля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (0:2)

Голы: Кичин, 15 — с пенальти (0:1). Цховребов, 30 (0:2). Шумских, 90+3 (1:2).

«Нижний Новгород»: Сысуев, Эдиев (Горбунов, 57), Шумских, Маляров (Гогличидзе, 70), Темников (Ставпец, 80), Гоцук, Гащенков, Султонов (Кавтарадзе, 46), Калинский, Момо, Сулейманов (Попов, 63).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Гарбуз (Иванов, 78), Кичин, Цховребов, Абрамов (Марков, 68), Ланин, Глушков, Песиков (Сухомлинов, 71), Ломакин (Раздорских, 68), Лескано, Зотов.

Предупреждения: Гащенков, 13. Шумских, 52. Абрамов, 57. Марков, 87. Горбунов, 90+4.

Судья: Фролов (Москва).

28 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».