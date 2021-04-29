По факту хищений в «Чертаново» возбуждено уголовное дело
Задержание бывших директора академии и спортивного директора «Чертаново» Николая Ларина и Сергея Хабарова, о которых ранее сообщал «СЭ», произошло в рамках следственных действий по уголовному делу. По информации Eurostavka, дело возбуждено по статье 159, часть 4 — «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
Наказание по этой статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.
По информации источника, статус Ларина и Хабарова пока не определены, их допрашивают. Однако высока вероятность, что оба будут признаны подозреваемыми. Этим следствие не ограничится: в деле фигурируют более 5 должностных лиц академии. Все они допрашиваются в следственном комитете.
Ранее «СЭ» стало известно, что начальника команды «Чертаново» Валерия Медведика также задержали в среду, 28 апреля, перед матчем Олимп-ФНЛ с «Оренбургом».
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/po-faktu-hishcheniy-v-chertanovo-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-state-moshennichestvo
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