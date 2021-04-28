Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Стали известны причины задержания бывшего директора академии «Чертаново»

20:54
Николай Ларин. Фото Twitter
Николай Ларин. Фото Twitter
Теги:

Стали известны причины задержания бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора академии Сергея Хабарова.

По информации «СЭ», это связано с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и одноименного клуба Олимп-ФНЛ. На Ларина и Хабарова заведено уголовное дело.

28 апреля в «Чертаново» прошли обыски, несколько человек увезли в отделение полиции для дачи показаний, в том числе бывшего директора Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.

Читайте также

«Авангард» — ЦСКА: прямая трансляция шестого матча финала Кубка Гагарина
Боррель заявил об ограниченности ЕС в средствах давления на Россию
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк
Москвичу выстрелили в глаз из-за замечания о неправильной парковке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд