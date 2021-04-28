Стали известны причины задержания бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора академии Сергея Хабарова.

По информации «СЭ», это связано с экономической деятельностью футбольной школы «Чертаново» и одноименного клуба Олимп-ФНЛ. На Ларина и Хабарова заведено уголовное дело.

28 апреля в «Чертаново» прошли обыски, несколько человек увезли в отделение полиции для дачи показаний, в том числе бывшего директора Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.