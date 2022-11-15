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Мостовой: «Слуцкий должен был уйти из «Рубина» после того, как команда вылетела из РПЛ»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» решение Леонида Слуцкого покинуть пост главного тренера «Рубина».

«Немного странно, что решение принято сегодня. Мы все говорили, что он должен был уйти из «Рубина» после того, как команда вылетела из РПЛ, а он ни в чем не был виноват, как сам говорил. Тогда надо было уйти, а никто не понимал, почему Слуцкого оставили. А сейчас очень странно уходить, когда команда идет в верхней части таблицы первой лиги.
По идее, «Рубин» должен быть в четверке с таким составом и бюджетом. Не удивлюсь, если Слуцкий где-то появится опять. Это другим тяжело где-то вылезти, а им всегда легко достается все. Для этого не нужно играть в футбол и не надо быть футболистом», — сказал Мостовой «СЭ».

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Слуцкого из клуба по собственному желанию.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.

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 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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20.11 00:00
Акрон – Арсенал
 - : -
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Балтика – Шинник
 - : -
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Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 00:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 00:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 00:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 00:00
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