Белоус: «Слуцкому поменьше надо было размениваться на ток-шоу и КВН, а концентрироваться на профессии»

Футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на уход по собственному желанию Леонида Слуцкого из казанского «Рубина».

«Вылет команды из премьер-лиги в первую лигу, конечно, успехом не назовешь. К тому же «Рубин» за последние 20 лет два раза становился чемпионом страны и играл в еврокубках. Слуцкому сейчас необходимо отдохнуть как минимум год. В футболе происходит выгорание из-за разных эмоций. На мой взгляд, ему поменьше надо было размениваться на всякие ток-шоу, блогеров, КВН, а концентрироваться на своей профессии. Хотя может это ему и помогало», — приводит слова Белоуса издание «Спорт день за днем».

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.