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Белоус: «Слуцкому поменьше надо было размениваться на ток-шоу и КВН, а концентрироваться на профессии»

Белоус отреагировал на уход Слуцкого из «Рубина»
Галина Глазко
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Футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на уход по собственному желанию Леонида Слуцкого из казанского «Рубина».

«Вылет команды из премьер-лиги в первую лигу, конечно, успехом не назовешь. К тому же «Рубин» за последние 20 лет два раза становился чемпионом страны и играл в еврокубках. Слуцкому сейчас необходимо отдохнуть как минимум год. В футболе происходит выгорание из-за разных эмоций. На мой взгляд, ему поменьше надо было размениваться на всякие ток-шоу, блогеров, КВН, а концентрироваться на своей профессии. Хотя может это ему и помогало», — приводит слова Белоуса издание «Спорт день за днем».

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.

Источник: https://m.sportsdaily.ru/articles/belous-slutskomu-nado-bylo-menshe-razmenivatsya-na-tok-shou-blogerov-i-kvn-
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Юрий Белоус
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И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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20.11 00:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
20.11 00:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 00:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 00:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 00:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 00:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
20.11 00:00
Нефтехимик – Волга
 - : -
20.11 00:00
Родина – Велес
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 16 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 14 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
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