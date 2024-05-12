Хачанов обыграл Черундоло на турнире в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге турнира в Риме — 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

Хачанов сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Черундоло ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованных брейк-пойнт из 3.

В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Табило (Чили, 29).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 16) - Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — 6:2, 6:4