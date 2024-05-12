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Судейство

Сегодня, 15:52

«Балтика» — «Динамо»: судья добавил семь минут, победный гол забит на девятой. Почему так произошло?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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Судья Евгений Буланов добавил к основному времени второго тайма матча 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (2:3) семь минут. В добавленное время не было длительных остановок из-за травм, оказания помощи, применения дисциплинарных санкций, замен и вмешательства ВАР. Но победный гол гости забили на девятой минуте. Почему же арбитр дал командам сыграть дольше?

Можно предположить, что это связано со вторым голом динамовцев. Он был забит, когда на телехронометре значились 92 минуты и 24 секунды. На празднование гола ушла ровно минута. Свисток на возобновление игры Буланов дал, когда секундомер показывал 93 минуты и 24 секунды. То есть потеря составила ровно минуту.

Фото Скриншот трансляции

Ее, по всей видимости, судья и приплюсовал. Победная голевая атака бело-голубых началась на восьмой добавленной минуте. Буланов дал ее завершить. А в сетку мяч влетел, когда на телехронометре значились 98 минут и 10 секунд.

ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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