Орлов: «После неудачной работы в «Рубине», какой клуб заинтересуется в услугах Слуцкого?»

Орлов считает, что Слуцкому после неудачи в «Рубине» будет тяжело найти новый клуб

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе Леонида Слуцкого из казанского «Рубина» по собственному желанию.

«Это говорит о его душевном состоянии. Что подсказывает внутренний голос, то и нужно делать. А куда деваться? Навыки тренерского мастерства у него есть, но у него нет харизмы, которая его бы удерживала. После такой неудачной работы в «Рубине» какой клуб заинтересуется в его услугах?» — передает слова Орлова портал Sport24.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.