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«Локо» включился: легко убрал «Оренбург» и приблизился к топ-3. Успеет выбить «Краснодар»?

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов (справа) в матче против «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»
Вверху таблицы очень жарко!
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:2
Локомотив

«Локомотив» давно смирился с тем, что так и не включился в чемпионскую гонку (такого шанса, как в этом сезоне, в обозримом будущем может и не появиться), но еще в состоянии выполнить задачу на сезон, финишировав в топ-3.

Судя по темпу «Зенита» и «Краснодара», даже второе место выглядит вполне реалистично. Поэтому ошибочно считать, что после вылета из Кубка у команды совсем не осталось мотивации. Она — и в сумме призовых, которые зависят от итоговой позиции, и в неопределенном будущем Михаила Галактионова, о чем своевременно напомнил представитель Артема Дзюбы.

«Контракт, насколько понимаю, заканчивается не только у Артема, но и у тренерского штаба. Время всех рассудит», — сказал Леонид Гольдман matchtv.ru, предположив, что его клиент не попадает в состав по неспортивным причинам.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; поздравляют Муми Нгамале с&nbsp;победным голом в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo;. «Динамо» уже заслужило чемпионство! «Зенит» и «Краснодар», что с вами?

Подобная риторика от окружения Дзюбы перед сменой команды — уже классика. Но реальность такова, что его отсутствия на поле давно никто не замечает. Артем пропустил треть сборов, выпал из основы и за вторую половину сезона не смог набрать даже пары результативных действий, необходимых для автоматической пролонгации соглашения. В последних матчах он не выходил на замену, а с «Оренбургом» вообще не попал в заявку.

Пока 35-летний футболист решает вопросы со своим будущим, «Локо» настроил атаку без него. Да, Тимур Сулейманов не слишком результативен (весной у него всего два гола в РПЛ), но компенсирует это объемом работы — как в финальной трети, так и на своей половине. Максим Глушенков раздает ассисты (их уже 17 в сезоне!), на какой бы позиции ни выходил. А 18-летний Алексей Батраков открывает счет не только в матче, но и в своей взрослой карьере. У него аномальные цифры в ЮФЛ, которые теперь, кажется, интегрируются в премьер-лигу — в Черкизове вырастили очередного большого игрока.

«Оренбург» должен быть сверхзаряжен и выдавать лучший отрезок тяжелейшего сезона, но с таким «Локо» не наиграл даже на гол. А по-хорошему, вполне мог устроиться на разгром: в начале второго тайма Дмитрий Баринов зарядил в штангу, а Ньямси чуть не сломал перекладину (с двух метров!), хорошие шансы были у Сергея Пиняева с Наиром Тикнизяном, а Александр Сильянов спокойно расстреливал Николая Сысуева из штрафной после очередного результативного паса Глушенкова.

Команда Давида Деограсии ничего не показала и теперь рискует свалиться в зону стыков. А вот «Локо» выдал сверхуверенный матч, опередил «Спартак» и, кажется, научился обходиться без пожара в обороне. Во всяком случае двух побед без пропущенных мячей подряд в этом сезоне у него еще не было.

Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. Дзюба зря обижается на Галактионова. Форвард — балласт для «Локомотива»

Впереди — «Факел» и «Балтика». А «Краснодар» — лишь в трех очках, а по игре и календарю точно не выглядит фаворитом.

Мы скучали по интриге до последнего тура, но реальность превосходит самые смелые мечты. Финиш сезона будет очень горячим!

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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