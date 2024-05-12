«Локо» включился: легко убрал «Оренбург» и приблизился к топ-3. Успеет выбить «Краснодар»?
«Локомотив» давно смирился с тем, что так и не включился в чемпионскую гонку (такого шанса, как в этом сезоне, в обозримом будущем может и не появиться), но еще в состоянии выполнить задачу на сезон, финишировав в топ-3.
Судя по темпу «Зенита» и «Краснодара», даже второе место выглядит вполне реалистично. Поэтому ошибочно считать, что после вылета из Кубка у команды совсем не осталось мотивации. Она — и в сумме призовых, которые зависят от итоговой позиции, и в неопределенном будущем Михаила Галактионова, о чем своевременно напомнил представитель Артема Дзюбы.
«Контракт, насколько понимаю, заканчивается не только у Артема, но и у тренерского штаба. Время всех рассудит», — сказал Леонид Гольдман matchtv.ru, предположив, что его клиент не попадает в состав по неспортивным причинам.
Подобная риторика от окружения Дзюбы перед сменой команды — уже классика. Но реальность такова, что его отсутствия на поле давно никто не замечает. Артем пропустил треть сборов, выпал из основы и за вторую половину сезона не смог набрать даже пары результативных действий, необходимых для автоматической пролонгации соглашения. В последних матчах он не выходил на замену, а с «Оренбургом» вообще не попал в заявку.
Пока 35-летний футболист решает вопросы со своим будущим, «Локо» настроил атаку без него. Да, Тимур Сулейманов не слишком результативен (весной у него всего два гола в РПЛ), но компенсирует это объемом работы — как в финальной трети, так и на своей половине. Максим Глушенков раздает ассисты (их уже 17 в сезоне!), на какой бы позиции ни выходил. А 18-летний Алексей Батраков открывает счет не только в матче, но и в своей взрослой карьере. У него аномальные цифры в ЮФЛ, которые теперь, кажется, интегрируются в премьер-лигу — в Черкизове вырастили очередного большого игрока.
«Оренбург» должен быть сверхзаряжен и выдавать лучший отрезок тяжелейшего сезона, но с таким «Локо» не наиграл даже на гол. А по-хорошему, вполне мог устроиться на разгром: в начале второго тайма Дмитрий Баринов зарядил в штангу, а Ньямси чуть не сломал перекладину (с двух метров!), хорошие шансы были у Сергея Пиняева с Наиром Тикнизяном, а Александр Сильянов спокойно расстреливал Николая Сысуева из штрафной после очередного результативного паса Глушенкова.
Команда Давида Деограсии ничего не показала и теперь рискует свалиться в зону стыков. А вот «Локо» выдал сверхуверенный матч, опередил «Спартак» и, кажется, научился обходиться без пожара в обороне. Во всяком случае двух побед без пропущенных мячей подряд в этом сезоне у него еще не было.
Впереди — «Факел» и «Балтика». А «Краснодар» — лишь в трех очках, а по игре и календарю точно не выглядит фаворитом.
Мы скучали по интриге до последнего тура, но реальность превосходит самые смелые мечты. Финиш сезона будет очень горячим!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|0 : 2
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3