«Локо» включился: легко убрал «Оренбург» и приблизился к топ-3. Успеет выбить «Краснодар»?

Вверху таблицы очень жарко!

«Локомотив» давно смирился с тем, что так и не включился в чемпионскую гонку (такого шанса, как в этом сезоне, в обозримом будущем может и не появиться), но еще в состоянии выполнить задачу на сезон, финишировав в топ-3.

Судя по темпу «Зенита» и «Краснодара», даже второе место выглядит вполне реалистично. Поэтому ошибочно считать, что после вылета из Кубка у команды совсем не осталось мотивации. Она — и в сумме призовых, которые зависят от итоговой позиции, и в неопределенном будущем Михаила Галактионова, о чем своевременно напомнил представитель Артема Дзюбы.

«Контракт, насколько понимаю, заканчивается не только у Артема, но и у тренерского штаба. Время всех рассудит», — сказал Леонид Гольдман matchtv.ru, предположив, что его клиент не попадает в состав по неспортивным причинам.

Подобная риторика от окружения Дзюбы перед сменой команды — уже классика. Но реальность такова, что его отсутствия на поле давно никто не замечает. Артем пропустил треть сборов, выпал из основы и за вторую половину сезона не смог набрать даже пары результативных действий, необходимых для автоматической пролонгации соглашения. В последних матчах он не выходил на замену, а с «Оренбургом» вообще не попал в заявку.

Пока 35-летний футболист решает вопросы со своим будущим, «Локо» настроил атаку без него. Да, Тимур Сулейманов не слишком результативен (весной у него всего два гола в РПЛ), но компенсирует это объемом работы — как в финальной трети, так и на своей половине. Максим Глушенков раздает ассисты (их уже 17 в сезоне!), на какой бы позиции ни выходил. А 18-летний Алексей Батраков открывает счет не только в матче, но и в своей взрослой карьере. У него аномальные цифры в ЮФЛ, которые теперь, кажется, интегрируются в премьер-лигу — в Черкизове вырастили очередного большого игрока.

«Оренбург» должен быть сверхзаряжен и выдавать лучший отрезок тяжелейшего сезона, но с таким «Локо» не наиграл даже на гол. А по-хорошему, вполне мог устроиться на разгром: в начале второго тайма Дмитрий Баринов зарядил в штангу, а Ньямси чуть не сломал перекладину (с двух метров!), хорошие шансы были у Сергея Пиняева с Наиром Тикнизяном, а Александр Сильянов спокойно расстреливал Николая Сысуева из штрафной после очередного результативного паса Глушенкова.

Команда Давида Деограсии ничего не показала и теперь рискует свалиться в зону стыков. А вот «Локо» выдал сверхуверенный матч, опередил «Спартак» и, кажется, научился обходиться без пожара в обороне. Во всяком случае двух побед без пропущенных мячей подряд в этом сезоне у него еще не было.

Впереди — «Факел» и «Балтика». А «Краснодар» — лишь в трех очках, а по игре и календарю точно не выглядит фаворитом.

Мы скучали по интриге до последнего тура, но реальность превосходит самые смелые мечты. Финиш сезона будет очень горячим!