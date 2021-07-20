Матчи «Балтики» в ФНЛ смогут посетить не более 500 болельщиков, на Суперкубок допустили 16 тысяч
21:41
Власти Калининградской области изменили ограничения по допуску зрителей на матчи «Балтики» в Олимп-ФНЛ.
Согласно постановлению правительства региона, которое подписал губернатор Антон Алиханов, игры команды в ФНЛ смогут посещать не более 500 болельщиков. Стадион вмещает 35 тысяч зрителей.
17 июля на стадионе «Калининград» состоялся матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0). На эту игру допустили 16,5 тысячи зрителей.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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