Матчи «Балтики» в ФНЛ смогут посетить не более 500 болельщиков, на Суперкубок допустили 16 тысяч

Власти Калининградской области изменили ограничения по допуску зрителей на матчи «Балтики» в Олимп-ФНЛ.

Согласно постановлению правительства региона, которое подписал губернатор Антон Алиханов, игры команды в ФНЛ смогут посещать не более 500 болельщиков. Стадион вмещает 35 тысяч зрителей.

17 июля на стадионе «Калининград» состоялся матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0). На эту игру допустили 16,5 тысячи зрителей.