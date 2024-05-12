«Факел» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» в матче 28-го тура РПЛ — 0:0.

«Факел» (29 очков) поднялся на 11-е место в РПЛ. «Урал» (29) идет 13-м в турнирной таблице, уступая воронежцам и «Пари НН» (29) по дополнительным показателям. Также 29 очков в активе «Оренбурга», который опустился на 14-ю строчку.

В следующем туре «Факел» 18 мая на выезде сыграет с «Локомотивом». «Урал» на следующий день дома примет «Оренбург».