Бывший нападающий «Спартака» Козлов прибыл на просмотр в липецкий «Металлург»
19:17
Нападающий Александр Козлов находится на просмотре в «Металлурге», сообщает официальный сайт липецкого клуба.
28-летний форвард является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Тосно», «Факел», «Тюмень», «Химки» и ереванский «Арарат».
Кроме него в «Металлург» на просмотр прибыл бывший полузащитник «Химок» и СКА Святослав Георгиевский.
Дополнительная информация:
https://fcmetallurg-lp.ru/news/epidemiya-travm-u-vratarey-i-prosmotr-igrokov-s-gromkimi-imenami
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