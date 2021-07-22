Бывший нападающий «Спартака» Козлов прибыл на просмотр в липецкий «Металлург»

Нападающий Александр Козлов находится на просмотре в «Металлурге», сообщает официальный сайт липецкого клуба.

28-летний форвард является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Тосно», «Факел», «Тюмень», «Химки» и ереванский «Арарат».

Кроме него в «Металлург» на просмотр прибыл бывший полузащитник «Химок» и СКА Святослав Георгиевский.