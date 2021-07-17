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Президент «Торпедо» считает, что у клуба есть шанс пробиться в премьер-лигу

17 июля 2021, 23:43
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Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что московский клуб попасть по итогам сезона в Тинькофф — Российскую премьер-лигу (РПЛ), если будет и в других матчах играть так, как против «Спартака-2».

В субботу «Торпедо» в домашнем матче второго тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 5:0 разгромило «Спартак-2».

«Будем так играть, будет и путевка в РПЛ», — сказал Маслов ТАСС.

В сезоне-2020/21 московский клуб занял шестое место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 42 матчах, и не сумел выйти в премьер-лигу. В нынешнем сезоне после двух туров клуб идет на второй строчке с шестью очками.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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Иван Шитик все материалы автора

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