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Сегодня, 21:21

Агент Сафонов: «Не считаю, что Окладникову рано переходить в РПЛ, главное не пересидеть в первой лиге»

Галина Глазко
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре своего клиента, нападающего «Енисея» Андрея Окладникова.

«Недавно у Андрея родился сын, и он сразу стал забивать. Он работает, у него была и есть мечта попасть в РПЛ, будем думать над этим. В матче с КАМАЗом он пенальти не реализовал, а мог сделать хет-трик. Но два мяча Андрей забил, этого хватило, чтобы команда победила. Не считаю, что ему еще рано переходить в РПЛ, скорее наоборот. Тут главное не пересидеть в первой лиге. Может быть, он с «Енисеем» выйдет в премьер-лигу, что загадывать», — приводит слова Сафонова портал Metaratings.ru.

Окладников перешел в «Енисей» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-лений нападающий провел 27 матчей за команду из Красноярска, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-ne-schitayu-chto-okladnikovu-rano-perekhodit-v-rpl-skoree-naoborot-249001/
ФК Енисей
Алексей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 11 8 23-20 44
7
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
8
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
9
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
10
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
11
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
12
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
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6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 0
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 2 : 0
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 2 : 1
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 1 : 1
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 2 : 0
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 0 : 1
7.05 15:00
Родина – Уфа
 - : -
7.05 17:00
Акрон – Волга
 - : -
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Гедеон Гузина

Балтика

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Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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П
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Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Гедеон Гузина

Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 28 1 2
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