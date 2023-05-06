Агент Сафонов: «Не считаю, что Окладникову рано переходить в РПЛ, главное не пересидеть в первой лиге»
Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре своего клиента, нападающего «Енисея» Андрея Окладникова.
«Недавно у Андрея родился сын, и он сразу стал забивать. Он работает, у него была и есть мечта попасть в РПЛ, будем думать над этим. В матче с КАМАЗом он пенальти не реализовал, а мог сделать хет-трик. Но два мяча Андрей забил, этого хватило, чтобы команда победила. Не считаю, что ему еще рано переходить в РПЛ, скорее наоборот. Тут главное не пересидеть в первой лиге. Может быть, он с «Енисеем» выйдет в премьер-лигу, что загадывать», — приводит слова Сафонова портал Metaratings.ru.
Окладников перешел в «Енисей» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-лений нападающий провел 27 матчей за команду из Красноярска, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|16
|13
|1
|51-25
|61
|
2
|Рубин
|30
|16
|11
|3
|47-25
|59
|
3
|Алания
|30
|14
|10
|6
|46-31
|52
|
4
|Енисей
|30
|12
|12
|6
|37-31
|48
|
5
|Волгарь
|30
|11
|11
|8
|36-30
|44
|
6
|Динамо Мх
|30
|11
|11
|8
|23-20
|44
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7
|Шинник
|30
|11
|7
|12
|34-36
|40
|
8
|Нефтехимик
|30
|10
|10
|10
|27-26
|40
|
9
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
10
|Арсенал
|30
|10
|8
|12
|35-37
|38
|
11
|СКА-Хаб.
|30
|9
|11
|10
|42-37
|38
|
12
|КАМАЗ
|30
|9
|11
|10
|33-33
|38
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|30
|8
|9
|13
|32-35
|33
|
15
|Велес
|30
|8
|6
|16
|30-46
|30
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|30
|5
|7
|18
|18-47
|22
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 0
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|6.05
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|2 : 0
|6.05
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|1 : 1
|6.05
|19:00
|
Балтика – Кубань
|2 : 0
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|0 : 1
|7.05
|15:00
|
Родина – Уфа
|- : -
|7.05
|17:00
|
Акрон – Волга
|- : -
|Г
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Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|28
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9