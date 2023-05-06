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Сегодня, 20:53

«Балтика» обыграла «Кубань», «Рубин» победил «Краснодар-2»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Балтика» — «Кубань».
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» дома победила «Кубань» в матче 30-го тура первой лиги — 2:0.

Дублем отметился нападающий Тамерлан Мусаев — он забил на 40-й и 74-й минутах.

Калининградцы набрали 61 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице. «Кубань» — 14-я (33 очка).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 19:00. Калининград (Калининград)
Балтика
2:0
Кубань

В параллельном матче «Рубин» на выезде обыграл «Краснодар-2» — 1:0.

Победный гол на 87-й минуте забил Джоэль Фамейе.

Казанцы занимают второе место в чемпионате (59 очков), краснодарцы — последние (22).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 19:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
0:1
Рубин

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Первая лига
ФК Балтика
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
ФК Рубин (Казань)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 11 8 23-20 44
7
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
8
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
9
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
10
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
11
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
12
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 0
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 2 : 0
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 2 : 1
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 1 : 1
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 2 : 0
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 0 : 1
7.05 15:00
Родина – Уфа
 - : -
7.05 17:00
Акрон – Волга
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 28 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 26 1 9
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