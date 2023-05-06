«Балтика» обыграла «Кубань», «Рубин» победил «Краснодар-2»

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«Балтика» дома победила «Кубань» в матче 30-го тура первой лиги — 2:0.

Дублем отметился нападающий Тамерлан Мусаев — он забил на 40-й и 74-й минутах.

Калининградцы набрали 61 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице. «Кубань» — 14-я (33 очка).

В параллельном матче «Рубин» на выезде обыграл «Краснодар-2» — 1:0.

Победный гол на 87-й минуте забил Джоэль Фамейе.

Казанцы занимают второе место в чемпионате (59 очков), краснодарцы — последние (22).