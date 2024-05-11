Медведев вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв Дрейпера

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Великобритании Джеком Дрейпером в матче второго круга турнира в Риме — 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 47 минут. На счету 4-й ракетки мира 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Его соперник оформил 2 эйса, допустил 3 двойные и реализовал 3 брейка из 10.

В следующем круге Медведев, являющийся действующим победителем соревнований, сыграет против серба Хамада Меджедовича.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:5, 6:4