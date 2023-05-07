«Родина» обыграла «Уфу» в матче первой лиги

«Родина» дома обыграла «Уфу» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.

Голами в составе московской команды отметились Амур Калмыков и Мухаммад Султонов. За клуб из Уфы забил Алексей Евсеев с пенальти.

«Родина» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги. «Уфа» находится на 16-й строчке (28).