«Родина» обыграла «Уфу» в матче первой лиги
«Родина» дома обыграла «Уфу» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.
Голами в составе московской команды отметились Амур Калмыков и Мухаммад Султонов. За клуб из Уфы забил Алексей Евсеев с пенальти.
«Родина» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги. «Уфа» находится на 16-й строчке (28).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|16
|13
|1
|51-25
|61
|
2
|Рубин
|30
|16
|11
|3
|47-25
|59
|
3
|Алания
|30
|14
|10
|6
|46-31
|52
|
4
|Енисей
|30
|12
|12
|6
|37-31
|48
|
5
|Волгарь
|30
|11
|11
|8
|36-30
|44
|
6
|Динамо Мх
|30
|11
|11
|8
|23-20
|44
|
7
|Родина
|30
|11
|9
|10
|34-35
|42
|
8
|Шинник
|30
|11
|7
|12
|34-36
|40
|
9
|Нефтехимик
|30
|10
|10
|10
|27-26
|40
|
10
|Арсенал
|30
|10
|8
|12
|35-37
|38
|
11
|СКА-Хаб.
|30
|9
|11
|10
|42-37
|38
|
12
|КАМАЗ
|30
|9
|11
|10
|33-33
|38
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|30
|8
|9
|13
|32-35
|33
|
15
|Велес
|30
|8
|6
|16
|30-46
|30
|
16
|Уфа
|30
|6
|8
|16
|28-40
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|30
|5
|7
|18
|18-47
|22
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 0
|6.05
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|6.05
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|2 : 0
|6.05
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Арсенал – Велес
|1 : 1
|6.05
|19:00
|
Балтика – Кубань
|2 : 0
|6.05
|19:00
|
Краснодар-2 – Рубин
|0 : 1
|7.05
|15:00
|
Родина – Уфа
|2 : 1
|7.05
|17:00
|
Акрон – Волга
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|28
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9
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