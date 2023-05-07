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Сегодня, 16:57

«Родина» обыграла «Уфу» в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Родина» дома обыграла «Уфу» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.

Голами в составе московской команды отметились Амур Калмыков и Мухаммад Султонов. За клуб из Уфы забил Алексей Евсеев с пенальти.

«Родина» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице первой лиги. «Уфа» находится на 16-й строчке (28).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
07 мая, 15:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
2:1
Уфа

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Уфа
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 11 8 23-20 44
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
9
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
10
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
11
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
12
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 30 6 8 16 28-40 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
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6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 0
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 2 : 0
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 2 : 1
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 1 : 1
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 2 : 0
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 0 : 1
7.05 15:00
Родина – Уфа
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7.05 17:00
Акрон – Волга
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