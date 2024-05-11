«Зенит» может уйти в отрыв, «Спартак» — потерять шансы на чемпионство. Что решается в 28-м туре РПЛ
Чемпионская гонка РПЛ в сезоне-2023/24 — точно самая упорная за последние годы. Уже май, до финиша кампании всего три тура, а победитель последних пяти лет «Зенит» до сих пор не оформил золото. Более того — на триумф вместе с петербуржцами претендуют еще две команды: «Краснодар», который ни разу в истории не занимал первую строчку в премьер-лиге, и «Динамо», живущее без значимых трофеев с 1990-х. Теперь для команд каждая игра — на вес золота. Прикидываем, что может измениться по итогам 28-го игрового дня.
«Зенит»
Петербуржцам предстоит сложнейший матч с ЦСКА: армейцы идут в РПЛ лишь восьмыми, но все равно остаются командой высокого уровня. Тем более клубы только 2 мая встречались в Кубке России, и «Зенит» с большим трудом ушел от поражения — Александр Ерохин сравнял счет с углового только на 84-й минуте (1:1). К тому же не в порядке и сами сине-бело-голубые — четырехматчевая серия без побед и лишь один успех в предыдущих шести играх во всех турнирах. А в прошлом туре они не справились со сражающимся за выживание «Факелом» (1:1).
Победа: если же петербуржцы все-таки наберут три очка против ЦСКА, то как минимум сохранят преимущество в один балл от преследователей. В случае потери от кого-то из «Динамо» или «Краснодара» (или сразу обоих) команда Сергея Семака увеличит отрыв: два очка будет при ничьих конкурентов, четыре — при поражениях.
Ничья: раздел очков с ЦСКА может отбросить «Зенит» с первой строчки, если хотя бы кто-то из двух преследователей победит в своих матчах. В таком случае отставание петербуржцев от лидера составит одно очко, на которое они сами сейчас опережают «Краснодар» и «Динамо».
Поражение: в теории даже проигрыш армейцам может оставить «Зенит» лидером. Во-первых, если свои матчи проиграют «Краснодар» и «Динамо». Во-вторых, если «быки» сыграют вничью, а москвичи уступят — петербуржцы будут опережать команду Мурада Мусаева благодаря преимуществу в личных встречах (две победы).
«Краснодар»
«Краснодару» предстоит не менее сложный тур — выезд к «Спартаку», который не проигрывает уже на протяжении шести матчей во всех турнирах, как только исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. При этом «быки» уже дважды обыграли красно-белых в этом сезоне: 3:2 в Кубке России и 2:0 — в чемпионате. Правда, одна кубковая встреча осталась за москвичами (2:1). Усложняет положение и текущая форма краснодарцев — поражение (0:1 «Ахмату») и ничья (0:0 с «Крыльями») в двух предыдущих турах.
Победа: «быкам» необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах и надеяться на осечку «Зенита». Они обойдут петербуржцев тольков том случае, если наберут больше очков, потому что у подопечных Сергея Семака преимущество в личных встречах (1:1 и 2:1).
Ничья: даже раздел очков со «Спартаком» может практически выключить «Краснодар» из гонки за золото — в случае побед «Динамо» и «Зенита» в параллельных играх. При таком раскладесине-бело-голубые оторвутся на три очка, москвичи — на два.
Поражение: проигрыш не только, скорее всего, выкинет «быков» из борьбы за первую строчку, но и поставит под сомнение место в топ-3. «Спартак», обыграв «Краснодар», приблизится к нему на четыре очка, «Локомотив» в случае собственной победы — на три.
«Динамо»
Москвичи идут третьими, проигрывая «Зениту» одно очко и уступая «Краснодару» по личным встречам (1:3). При этом бело-голубым еще играть с «быками» в последнем туре — матч может оказаться ключевым в чемпионской гонке. В предстоящем игровом дне «Динамо» встретится с «Балтикой», которая занимает 15-е место. Кажется, самый просто соперник среди конкурентов, но калининградцы отчаянно сражаются за выживание и активно набирают очки — не так давно обыграли ЦСКА (3:1), до этого прибили «Крылья Советов» (2:1) и «Ахмат» (7:1). Поэтому коллективу МарцелаЛички тоже будет непросто, хотя сейчас он идет на серии из четырех побед.
Победа: у «Динамо» такая же ситуация, как у «Краснодара», — необходимо побеждать в каждом туре и ждать ошибки «Зенита». При этом москвичей устроит равенство очков с командой из Санкт-Петербурга, ведь они дважды обыграли их в этом сезоне (3:2 и 1:0). Выигрыш в предстоящем матче выведет бело-голубых на первое место только в случае потерь очков обоих конкурентов — «быки» при равенстве будут выше за счет преимущества в личных встречах.
Ничья: в теории такой результат тоже может вывести «Динамо» на первое место, если «Зенит» и «Краснодар» уступят в своих матчах. Но вообще любая осечка заметно усложнит москвичам борьбу за первое место.
Поражение: оно не только, скорее всего, выбросит из борьбы за золото, но и даст «Локомотиву» и «Спартаку» шансы на третье место в случае их побед в собственных играх. В этом положение «Динамо» совпадает с краснодарским.
«Локомотив» и «Спартак»
Команды занимают четвертое и пятое места соответственно и сохранили лишь математические шансы на золотые медали. «Локомотив» с 44 очками отстает от «Зенита» на семь пунктов, «Спартак» с 43 — на восемь. Все это за три тура до финиша, в которых разыгрывается девять баллов. «Спартак» даже в случае победы над «Краснодаром», вероятно, отлетит: достаточно одной ничьей «Зенита» в оставшихся играх — и петербуржцы станут выше на шесть очков и будут иметь преимущество в личных встречах (3:1 и 0:0). Если же петербуржцы вдруг проиграют все оставшиеся матчи, то достаточно одной победы «Динамо» или «Краснодара», чтобы не пустить красно-белых на первое место. При этом у них преимущество в личных встречах над динамовцами (1:0 и 2:1), а с «быками» игра в 28-м туре.
«Локомотив» тоже может окончательно лишиться шансов на золото в предстоящем туре. Даже в случае собственной победы. Если «Зенит» выиграет, то будет опережать железнодорожников на семь очков, которые невозможно отработать в остающихся двух встречах. Также достаточно победы «Динамо»: в теории за два тура «Локо» сможет догнать бело-голубых, если те проиграют оставшиеся матчи, но они все равно будут выше благодаря личным встречам (0:0 и 2:1). При этом с «Краснодаром» у команды Михаила Галактионова равенство в очных схватках — две ничьих (по 1:1). Поэтому, если вдруг по итогам 30-го тура первые две строчки будут за «Локомотивом» и «Краснодаром», посмотрят количество побед в турнире: сейчас у «быков» их 14, у москвичей — 11.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3