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«Зенит» может уйти в отрыв, «Спартак» — потерять шансы на чемпионство. Что решается в 28-м туре РПЛ

«Зенит» сыграет с ЦСКА в 28-м туре РПЛ 11 мая
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Семак и Владимир Слишкович
Сергей Семак и Владимир Слишкович.
Фото «СЭ»
Чемпионская гонка приближается к развязке.

Чемпионская гонка РПЛ в сезоне-2023/24 — точно самая упорная за последние годы. Уже май, до финиша кампании всего три тура, а победитель последних пяти лет «Зенит» до сих пор не оформил золото. Более того — на триумф вместе с петербуржцами претендуют еще две команды: «Краснодар», который ни разу в истории не занимал первую строчку в премьер-лиге, и «Динамо», живущее без значимых трофеев с 1990-х. Теперь для команд каждая игра — на вес золота. Прикидываем, что может измениться по итогам 28-го игрового дня.

Топ-5 команд чемпионата России

«Зенит»

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Петербуржцам предстоит сложнейший матч с ЦСКА: армейцы идут в РПЛ лишь восьмыми, но все равно остаются командой высокого уровня. Тем более клубы только 2 мая встречались в Кубке России, и «Зенит» с большим трудом ушел от поражения — Александр Ерохин сравнял счет с углового только на 84-й минуте (1:1). К тому же не в порядке и сами сине-бело-голубые — четырехматчевая серия без побед и лишь один успех в предыдущих шести играх во всех турнирах. А в прошлом туре они не справились со сражающимся за выживание «Факелом» (1:1).

Победа: если же петербуржцы все-таки наберут три очка против ЦСКА, то как минимум сохранят преимущество в один балл от преследователей. В случае потери от кого-то из «Динамо» или «Краснодара» (или сразу обоих) команда Сергея Семака увеличит отрыв: два очка будет при ничьих конкурентов, четыре — при поражениях.

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Ничья: раздел очков с ЦСКА может отбросить «Зенит» с первой строчки, если хотя бы кто-то из двух преследователей победит в своих матчах. В таком случае отставание петербуржцев от лидера составит одно очко, на которое они сами сейчас опережают «Краснодар» и «Динамо».

Поражение: в теории даже проигрыш армейцам может оставить «Зенит» лидером. Во-первых, если свои матчи проиграют «Краснодар» и «Динамо». Во-вторых, если «быки» сыграют вничью, а москвичи уступят — петербуржцы будут опережать команду Мурада Мусаева благодаря преимуществу в личных встречах (две победы).

Футболисты «Краснодара»
Фото ФК «Краснодар», «СЭ»

«Краснодар»

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

«Краснодару» предстоит не менее сложный тур — выезд к «Спартаку», который не проигрывает уже на протяжении шести матчей во всех турнирах, как только исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. При этом «быки» уже дважды обыграли красно-белых в этом сезоне: 3:2 в Кубке России и 2:0 — в чемпионате. Правда, одна кубковая встреча осталась за москвичами (2:1). Усложняет положение и текущая форма краснодарцев — поражение (0:1 «Ахмату») и ничья (0:0 с «Крыльями») в двух предыдущих турах.

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Победа: «быкам» необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах и надеяться на осечку «Зенита». Они обойдут петербуржцев тольков том случае, если наберут больше очков, потому что у подопечных Сергея Семака преимущество в личных встречах (1:1 и 2:1).

Ничья: даже раздел очков со «Спартаком» может практически выключить «Краснодар» из гонки за золото — в случае побед «Динамо» и «Зенита» в параллельных играх. При таком раскладесине-бело-голубые оторвутся на три очка, москвичи — на два.

Поражение: проигрыш не только, скорее всего, выкинет «быков» из борьбы за первую строчку, но и поставит под сомнение место в топ-3. «Спартак», обыграв «Краснодар», приблизится к нему на четыре очка, «Локомотив» в случае собственной победы — на три.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо»

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо

Москвичи идут третьими, проигрывая «Зениту» одно очко и уступая «Краснодару» по личным встречам (1:3). При этом бело-голубым еще играть с «быками» в последнем туре — матч может оказаться ключевым в чемпионской гонке. В предстоящем игровом дне «Динамо» встретится с «Балтикой», которая занимает 15-е место. Кажется, самый просто соперник среди конкурентов, но калининградцы отчаянно сражаются за выживание и активно набирают очки — не так давно обыграли ЦСКА (3:1), до этого прибили «Крылья Советов» (2:1) и «Ахмат» (7:1). Поэтому коллективу МарцелаЛички тоже будет непросто, хотя сейчас он идет на серии из четырех побед.

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Победа: у «Динамо» такая же ситуация, как у «Краснодара», — необходимо побеждать в каждом туре и ждать ошибки «Зенита». При этом москвичей устроит равенство очков с командой из Санкт-Петербурга, ведь они дважды обыграли их в этом сезоне (3:2 и 1:0). Выигрыш в предстоящем матче выведет бело-голубых на первое место только в случае потерь очков обоих конкурентов — «быки» при равенстве будут выше за счет преимущества в личных встречах.

Ничья: в теории такой результат тоже может вывести «Динамо» на первое место, если «Зенит» и «Краснодар» уступят в своих матчах. Но вообще любая осечка заметно усложнит москвичам борьбу за первое место.

Поражение: оно не только, скорее всего, выбросит из борьбы за золото, но и даст «Локомотиву» и «Спартаку» шансы на третье место в случае их побед в собственных играх. В этом положение «Динамо» совпадает с краснодарским.

Футболисты «Локомотива»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Спартак»

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

Команды занимают четвертое и пятое места соответственно и сохранили лишь математические шансы на золотые медали. «Локомотив» с 44 очками отстает от «Зенита» на семь пунктов, «Спартак» с 43 — на восемь. Все это за три тура до финиша, в которых разыгрывается девять баллов. «Спартак» даже в случае победы над «Краснодаром», вероятно, отлетит: достаточно одной ничьей «Зенита» в оставшихся играх — и петербуржцы станут выше на шесть очков и будут иметь преимущество в личных встречах (3:1 и 0:0). Если же петербуржцы вдруг проиграют все оставшиеся матчи, то достаточно одной победы «Динамо» или «Краснодара», чтобы не пустить красно-белых на первое место. При этом у них преимущество в личных встречах над динамовцами (1:0 и 2:1), а с «быками» игра в 28-м туре.

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«Локомотив» тоже может окончательно лишиться шансов на золото в предстоящем туре. Даже в случае собственной победы. Если «Зенит» выиграет, то будет опережать железнодорожников на семь очков, которые невозможно отработать в остающихся двух встречах. Также достаточно победы «Динамо»: в теории за два тура «Локо» сможет догнать бело-голубых, если те проиграют оставшиеся матчи, но они все равно будут выше благодаря личным встречам (0:0 и 2:1). При этом с «Краснодаром» у команды Михаила Галактионова равенство в очных схватках — две ничьих (по 1:1). Поэтому, если вдруг по итогам 30-го тура первые две строчки будут за «Локомотивом» и «Краснодаром», посмотрят количество побед в турнире: сейчас у «быков» их 14, у москвичей — 11.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
9
13
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Сколько очков потеряют «Зенит», «Краснодар» и «Динамо»? Этот тур — проверка для каждого
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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