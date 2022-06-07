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Сегодня, 12:38

Газизов рассказал о финансовом положении «Уфы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом положении клуба.

«Министр спорта Руслан Хабибов с нами на связи. Он помогает клубу. Конечно, мы получим часть средств. Около 100 миллионов. Это большая сумма. Другие аспекты, которые должны нам пополнить бюджет, есть. Называть сумму в данной ситуации будет неправильно.

У нас появляется новый спонсор команды, который был оговорен с главой. Финансирование — это не только республика, но и частные средства. Если бы мы остались в РПЛ, у нас было бы 900 миллионов. Мы могли сами эти деньги зарабатывать. На данный вопрос финансирование есть. Финансовая подушка достаточная», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.

ФК Уфа
Шамиль Газизов
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