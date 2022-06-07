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Сегодня, 12:20

Газизов поблагодарил Стукалова за работу в «Уфе»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поблагодарил бывшего главного тренера команды Алексея Стукалова за работу с командой.

«Стукалов неплохо поработал. Я знаю, сколько он сделал для клуба. Для меня это просто очередной этап. Мы расстались в хороших отношениях. Я хотел бы сказать ему большое спасибо. Мало того, когда мы расставались, о финансовом аспекте мы практически не разговаривали. Большое спасибо тренерскому штабу. Они не напрягали клуб, понимали нашу ситуацию. Важно говорить об их человеческих качествах», — сказал Газизов.

Стукалов возглавлял «Уфу» с апреля 2021 года. В конце мая 2022 года 38-летний специалист покинул клуб после вылета команды из РПЛ в ФНЛ-1.

РПЛ
ФК Уфа
Алексей Стукалов
Шамиль Газизов
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