«Уфа» начнет предсезонные сборы 15 июня

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что команда начнет предсезонные сборы в середине июня.

«14 июня «Уфа» собирается и проходит медкомиссию. 15 числа — первый тренировочный день на базе. На сборы отправятся игроки на контрактах и несколько ребят из молодежной команды. Надеюсь, что в ближайшее время разрешится ситуация с главным тренером. Экипировку мы получим 5 июля. Сперва мы оденем основную команду, а затем уже всю школу. Вся экипировка закуплена. Она тоже с дизайном республики, как и форма до этого. Нынешняя форма у нас шикарная. Контракт с Joma у нас долгосрочный, ничего не меняется. Мы рады, что у нас такой надежный партнер», — сказал Газизов.

Также функционер отметил, что академия команды продолжит работу.

«Школа работает, надо отдать ей должное. Дети будут продолжать работать. На сегодняшний день нет более массового вида спорта в республике, чем футбол. Хочу заверить родителей, что все будет нормально. Мы видим, что основной резерв проявляет свои качества. Сможем положиться на них в будущем», — добавил Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела из РПЛ в ФНЛ-1. Уфимцы заняли 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги и проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах.