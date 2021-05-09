«Енисей» организовал выезд на матч с «Томью» для болельщиков с ограниченными возможностями

«Енисей» организовал выезд на матч команды против «Томи» в рамках 41-го тура Олимп-ФНЛ для болельщиков с ограниченными возможностями.

Клуб позаботился о болельщиках-колясочниках, они отправились в Томск на самолете вместе с командой.

Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»

Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»

Матч «Томь» — «Енисей» состоялся 8 мая, команда из Красноярска уступила томичам со счетом 0:1.