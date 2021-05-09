«Енисей» организовал выезд на матч с «Томью» для болельщиков с ограниченными возможностями
12:58
«Енисей» организовал выезд на матч команды против «Томи» в рамках 41-го тура Олимп-ФНЛ для болельщиков с ограниченными возможностями.
Клуб позаботился о болельщиках-колясочниках, они отправились в Томск на самолете вместе с командой.
Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»
Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»
Матч «Томь» — «Енисей» состоялся 8 мая, команда из Красноярска уступила томичам со счетом 0:1.
Дополнительная информация:
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/5ofbtd6os1-fk-enisei-organizoval-viezd-v-g-tomsk-na
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