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«Енисей» организовал выезд на матч с «Томью» для болельщиков с ограниченными возможностями

12:58
Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей» Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»
Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»
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«Енисей» организовал выезд на матч команды против «Томи» в рамках 41-го тура Олимп-ФНЛ для болельщиков с ограниченными возможностями.

Клуб позаботился о болельщиках-колясочниках, они отправились в Томск на самолете вместе с командой.

Болельщики "Енисея" с ограниченными возможностями. Фото ФК "Енисей"
Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»
Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»
Болельщики «Енисея» с ограниченными возможностями. Фото ФК «Енисей»

Матч «Томь» — «Енисей» состоялся 8 мая, команда из Красноярска уступила томичам со счетом 0:1.

Дополнительная информация:

https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/5ofbtd6os1-fk-enisei-organizoval-viezd-v-g-tomsk-na

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