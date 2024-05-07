Тренер по борьбе избил ногами ученика из-за поражения. Им занялись органы и министр спорта Дагестана

Алаудин Атаев был самоучкой и тренировал детей знакомых.

На Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Оренбургской области тренер из Дагестана Алаудин Атаев избил своего воспитанника после того, как парень проиграл схватку.

Мужчина схватил несовершеннолетнего ученика за шею, завел в подсобное помещение и избил ногами. Отмечается, что мальчик может быть племянником тренера. Правоохранительные органы уже проводят проверку обстоятельств случившегося. Подробности о состоянии пострадавшего пока неизвестны.

На инцидент отреагировал и министр спорта Дагестана Сажид Сажидов. По словам Сажидова, опубликованным в телеграм-канале «Минспорт Дагестана», он выяснил, что Атаев даже не является тренером, так как не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а менял разные спортзалы, откуда его даже выгоняли.

«Это частник, который решил попробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых, — отметил Сажидов. — Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процессов и ранее.

Как и все, шокирован увиденным. Никто не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена, применять силу даже в воспитательных целях. У этого взрослого человека, позволившего себе такое, явно не все в порядке с головой. Необходимо проверить его психологическое состояние. Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале».