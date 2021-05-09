Корниленко – о голе в прощальном матче за «Крылья Советов»: «Какой-то сценарий фантастической книги»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о матче 41-го тура ФНЛ с «Краснодаром-2» (6:0), который стал для него прощальным.

«Если честно, как будто-то бы какой-то сценарий фантастической книги. Сначала я был в шоке от баннера. Это очень круто. Это дорогого стоит. Наверное, на этом стадионе я такого не видел и это на всю жизнь останется в памяти.

По поводу гола – я пока вообще не понимаю, что произошло. Для меня было целью просто выйти, попрощаться с нашими дорогими и родными болельщиками. Скажу больше: для меня было важно сыграть прощальный матч именно в этой команде и под руководством именно этого тренера. Потому что в этом году у нас команда с большой буквы. И я хотел очень принять участие в официальной встрече», - приводит слова Корниленко официальный канал клуба на You Tube.

37-летний белорусский нападающий появился на поле на 83 минуте встречи и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот гостей, установив итоговый счет. «Крылья Советов» обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в РПЛ.