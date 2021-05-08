«Балтика» обыграла «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ

«Балтика» обыграла «Текстильщик» (3:1) в домашнем матче 41-го тура Олимп-ФНЛ.

Клуб из Калининграда набрал 73 очка и на данный момент занимает пятое место. У «Текстильщика» 47 очков и 14-я позиция.

Олимп — ФНЛ

41-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Текстильщик» (Иваново) — 3:1 (1:0)

Голы: Дудиев, 33 (1:0). Кашчелан, 72 (2:0). Маричев, 90+1 (2:1). Альшин, 90+3 (3:1).

Нереализованный пенальти: Гелоян, 32 (вратарь).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Кашчелан, Дудиев, Макарчук, Кузьмин (Маркович, 77), Лазарев (Демьянов, 65), Гелоян (Джамилов, 63), Альшин, Казаев (Маркин, 76).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Макушкин, Губочкин, Хрипков, Мосейчук (Сысуев, 46), Горюшкин, Машуков (Маричев, 83), Батов, Агеев, Каменщиков (Мнацаканян, 46), Бачинский (Альшанский, 67).

Предупреждения: Лазарев, 22. Мосейчук, 26. Батов, 49. Сысуев, 87. Маркин, 90.

Судья: Жабченко (Краснодар).

8 мая. Калининград. Стадион «Калининград».