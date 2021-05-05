Дмитрий Попов: «Проект «Спартак-2» — идея хорошая, но исполнение пока хромает»
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поделился мнением о развитии проекта «Спартак-2» и его перспективах. За два тура до конца первенства команда занимает 15-е место и пока не сохранила прописку на следующий сезон.
— Удовлетворены развитием проекта «Спартак-2», тем, как развиваются футболисты?
— На данный момент нет, конечно. Надеемся, команда не вылетит, у нас осталось два матча, которые команда должна выиграть. Что касается проекта, то идея хорошая, а исполнение хромает. Будем исправлять, — приводит слова тренера «РБ Спорт».
— С чем связано то, что исполнение хромает?
— От клуба зависит — клуб должен устанавливать свои правила, как работает вертикаль: кто куда переходит, кто сколько практики получает. Пока отрегулировать это нам не удалось.
— Что необходимо менять?
— Критерии отбора, перехода, чтобы ребята имели постоянную практику. Они не играют по полгода, а в 19-20 лет это главное. Мы растим фрукты, а сорвать их не можем. Условно говоря, люди уходят в первую команду, тренируются, но не было отрегулировано участие их в официальных играх. Но на самом деле это решаемый вопрос.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-popov-proekt-spartak-2-ideya-horoshaya-no-ispolnenie-poka-hromaet/
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