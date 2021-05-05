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Гендиректор «Крыльев Советов» отреагировал на то, что клуб не прошел лицензирование в РПЛ

21:11
Футболисты «Крыльев Советов». Фото ФК «Крылья Советов»
Футболисты «Крыльев Советов». Фото ФК «Крылья Советов»
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» новость о том, что самарцы не получили лицензию, дающую право на выступление РПЛ.

«Это не касается стадиона. Процедура лицензирования проходит по всем критериям: инфраструктурным, кадровым, финансовым, спортивным. Надо получить официальную резолюцию, выяснить, что не так, а потом давать комментарии. Уверен, что мы исправим то, по чему не подошли. Лицензирование в два этапа происходит: первый комиссия прошла, второй — есть процедуры апелляции. До 12 мая время есть. Поймем, что у нас не так, что надо исправлять, будем это исправлять», — сказал Калакуцкий «СЭ».

Помимо «Крыльев» лицензию еще не получили «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Нефтехимик» и «Балтика». Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить замечания.

(Екатерина Звенигородская)

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Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ