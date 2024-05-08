С сезона 2024 / 2025 будет введен новый формат еврокубков. С сезона-2024/25 групповой турнир Лиги чемпионов поменяется и будет представлять собой одну единую таблицу с 36 командами, которые будут поделены на четыре корзины.

В первую корзину войдет действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и 8 команд с самым высоким клубным коэффициентом УЕФА. В корзины 2, 3 и 4 попадут оставшиеся квалифицировавшиеся участники, проранжированные по убыванию клубных коэффициентов УЕФА.

Лига чемпионов: какие команды сыграют в сезоне 2024/2025

Победитель Лиги чемпионов-2023/2024

«Манчестер Сити» (Англия, 1-е/2-е/3-е место)

«Бавария» (Германия, 2-е/3-е/4-е место)

«Реал Мадрид» (Испания, 1-е место)

«ПСЖ» (Франция, 1-е место)

«Ливерпуль» (Англия, 1-е/2-е/3-е место)

«Интер» (Италия, 1-е место)

«РБ Лейпциг» (Германия, 2-е/3-е/4-е/5-е место)

«Боруссия» (Германия, 4-е/5-е место)

«Барселона» (Испания, 2-е/3-е/4-е место)

«Байер» (Германия, 1-е место)

«Арсенал» (Англия, 1-е/2-е/3-е место)

«Милан» (Италия, 2-е/3-е/4-е/5-е место)

«Фейеноорд» (Нидерланды, 2-е место)

«Спортинг» (Португалия, 1-е место)

ПСВ (Нидерланды, 1-е место)

«Жирона» (Испания, 2-е/3-е место)

«Штуттгарт» (Германия, 2-е/3-е/4-е место)

Победитель Лиги Европы УЕФА 2023/24

Четвертое место в английской Премьер-лиге 2023/24

Третье или четвертое место в испанской Ла Лиге 2023/24

Второе или третье место в итальянской Серии A 2023/24

Третье или четвертое место в итальянской Серии A 2023/24

Четвертое или пятое место в итальянской Серии А 2023/24

Второе место во французской Лиге 1 2023/24

Третье место во французской Лиге 1 2023/24

Победитель бельгийской Про-лиги 2023/24

Победитель шотландского Премьершипа 2023/24

Победитель австрийской Бундеслиги 2023/24

Список будет обновляться.

Теперь каждая команда проведет восемь матчей с восемью разными соперниками. Четыре игры — дома, вторую половину — на выезде. Для определения календаря все команды распределят по четырем корзинам «посева». Каждый клуб сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин. Матч с одним соперником из каждой корзины пройдет на своем поле, со вторым — в гостях.

Дальнейшую квалификацию определяют по общей итоговой таблице этапа. Команды, занявшие места с 1 по 8 в этой таблице, переходят в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.