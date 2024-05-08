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Лига чемпионов: какие команды сыграют в сезоне 2024/2025

Стала известна часть команд, которая сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

С сезона 2024 / 2025 будет введен новый формат еврокубков. С сезона-2024/25 групповой турнир Лиги чемпионов поменяется и будет представлять собой одну единую таблицу с 36 командами, которые будут поделены на четыре корзины.

В первую корзину войдет действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и 8 команд с самым высоким клубным коэффициентом УЕФА. В корзины 2, 3 и 4 попадут оставшиеся квалифицировавшиеся участники, проранжированные по убыванию клубных коэффициентов УЕФА.

Лига чемпионов: какие команды сыграют в сезоне 2024/2025

  • Победитель Лиги чемпионов-2023/2024
  • «Манчестер Сити» (Англия, 1-е/2-е/3-е место)
  • «Бавария» (Германия, 2-е/3-е/4-е место)
  • «Реал Мадрид» (Испания, 1-е место)
  • «ПСЖ» (Франция, 1-е место)
  • «Ливерпуль» (Англия, 1-е/2-е/3-е место)
  • «Интер» (Италия, 1-е место)
  • «РБ Лейпциг» (Германия, 2-е/3-е/4-е/5-е место)
  • «Боруссия» (Германия, 4-е/5-е место)

  • «Барселона» (Испания, 2-е/3-е/4-е место)

  • «Байер» (Германия, 1-е место)

  • «Арсенал» (Англия, 1-е/2-е/3-е место)
  • «Милан» (Италия, 2-е/3-е/4-е/5-е место)
  • «Фейеноорд» (Нидерланды, 2-е место)
  • «Спортинг» (Португалия, 1-е место)
  • ПСВ (Нидерланды, 1-е место)
  • «Жирона» (Испания, 2-е/3-е место)
  • «Штуттгарт» (Германия, 2-е/3-е/4-е место)
  • Победитель Лиги Европы УЕФА 2023/24
  • Четвертое место в английской Премьер-лиге 2023/24
  • Третье или четвертое место в испанской Ла Лиге 2023/24
  • Второе или третье место в итальянской Серии A 2023/24
  • Третье или четвертое место в итальянской Серии A 2023/24
  • Четвертое или пятое место в итальянской Серии А 2023/24
  • Второе место во французской Лиге 1 2023/24
  • Третье место во французской Лиге 1 2023/24
  • Победитель бельгийской Про-лиги 2023/24
  • Победитель шотландского Премьершипа 2023/24
  • Победитель австрийской Бундеслиги 2023/24

Список будет обновляться.

Теперь каждая команда проведет восемь матчей с восемью разными соперниками. Четыре игры — дома, вторую половину — на выезде. Для определения календаря все команды распределят по четырем корзинам «посева». Каждый клуб сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин. Матч с одним соперником из каждой корзины пройдет на своем поле, со вторым — в гостях.

Дальнейшую квалификацию определяют по общей итоговой таблице этапа. Команды, занявшие места с 1 по 8 в этой таблице, переходят в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: новый формат — как будут играть в группе и плей-офф

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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