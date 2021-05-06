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РФС поздравил форварда «Крыльев» Сергеева с рекордом в ФНЛ

11:05
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Российский футбольный союз (РФС) в Twitter отметил рекорд форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в Олимп-ФНЛ.

«Иван Сергеев из «Крыльев Советов» — главный феномен ФНЛ сезона-2020/21. 39 голов в 40 матчах и новый бомбардирский рекорд лиги — это мощно. А впереди еще два тура, в которых нападающих может забить больше. Поздравляем Ивана с достижением», — говорится в сообщении.

Сергеев установил новый рекорд по количеству голов за один сезон в ФНЛ. На его счету 39 голов в сезоне — на один больше, чем у прежнего рекордсмена, Андрея Федькова, который установил свое достижение в 2004 году, выступая за «Терек».

Сергеев провел 40 матчей в ФНЛ, в которых забил 39 голов и 7 результативных передач.

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