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Дмитрий Хохлов: «Я бы вернулся на систему «весна-осень» во всех чемпионатах»

18:00
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Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов после матча 18-го тура Олимп-ФНЛ против «Спартака-2» (1:1) высказал свое отношение к реформирование ФНЛ и поддержал идею возвращения на систему «весна-осень».

«Честно скажу, что досконально это не изучал. Но многое из того, что предлагают — для меня совершенно непонятно. Начиная хотя бы от чемпионата мира каждые 2 года. Это долгий разговор и в двух словах не объяснишь. Некоторые предложения меня просто удивляют»

«Я не поддерживаю разделение чемпионатов РПЛ и ФНЛ на две группы. Зачем это делается? Реформировать нужно весь чемпионат ФНЛ, учитывая наши желания. Сейчас в ФНЛ практически отсутствует тренировочный процесс — у нас только перелеты и восстановления. Мы не повышаем уровень игроков. Менять нужно календарь! Я бы вернулся на систему «весна-осень» во всех чемпионатах. Мы теряем 2 летних месяца, в которых можно вместить 8 игр. Мы ничего не выиграли от современной системы»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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