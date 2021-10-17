Дмитрий Хохлов: «Я бы вернулся на систему «весна-осень» во всех чемпионатах»
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов после матча 18-го тура Олимп-ФНЛ против «Спартака-2» (1:1) высказал свое отношение к реформирование ФНЛ и поддержал идею возвращения на систему «весна-осень».
«Честно скажу, что досконально это не изучал. Но многое из того, что предлагают — для меня совершенно непонятно. Начиная хотя бы от чемпионата мира каждые 2 года. Это долгий разговор и в двух словах не объяснишь. Некоторые предложения меня просто удивляют»
«Я не поддерживаю разделение чемпионатов РПЛ и ФНЛ на две группы. Зачем это делается? Реформировать нужно весь чемпионат ФНЛ, учитывая наши желания. Сейчас в ФНЛ практически отсутствует тренировочный процесс — у нас только перелеты и восстановления. Мы не повышаем уровень игроков. Менять нужно календарь! Я бы вернулся на систему «весна-осень» во всех чемпионатах. Мы теряем 2 летних месяца, в которых можно вместить 8 игр. Мы ничего не выиграли от современной системы»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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