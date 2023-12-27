Алаев — о системе «осень-весна»: «Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен»
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему в ближайшее время не стоит ждать изменения формата «осень-весна» на «весна-осень».
«Свою позицию много раз озвучивал, я не такой консервативный, как многие представители индустрии, мне нравятся разные новые форматы. Эта дискуссия продолжается длительное время, много было авторов таких историй. Полтора года назад, когда голландская компания была привлечена к работе, ставилась цель больше играть. Помимо увеличивания интриги, нужно больше зарабатывать. После этого произошло много событий, но сейчас можно говорить о том, что отчасти этот вопрос решился — изменение формата Кубка России через предложения, которые сформировали рабочая группа Романа Бабаева и Павла Пивоварова. Было много всяких вариантов, полтора года назад приняли решение. По факту почти 2,5 миллиарда пришло в индустрию через призовой фонд от букмекеров. Главное, что клубы РПЛ стали играть не 32 матча в среднем. Сейчас матчей значительно больше, минимум 36, причем без еврокубков. Отчасти задача была решена. Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен. РПЛ сейчас — один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное. Надеюсь, что и вторая часть сезона получится такой же. В любом случае РПЛ — самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир», — сказал Алаев.
Также Алаев отметил, что у клубов также нет запроса к изменению формата чемпионата.
«Кроме того, я не чувствую сейчас тяги от клубов к изменению формата. Наверное, у меня не хватает аргументов. Плюс они говорят, что и так много играют, зарабатывают. Наверное, где-то работает консерватизм. На данный момент у клубов нет запроса поменять формат чемпионата. Мы внимательно смотрим за тем, что происходит у наших коллег. Как пример, в NBA сделали всесезонный турнир — 26 процентов роста аудитории! Лига чемпионов уже совсем скоро стартует в новом формате. Я вхожу во все рабочие группы, общаюсь с президентами клубов, с журналистами — если бы была тяга к изменению чемпионата, подхватил бы ее и пошел. Но ее сейчас нет. Ближайший сезон — 30 туров в классическом формате, а дальше посмотрим. Многое будет зависеть от того, где мы окажемся. Сейчас мы в подвешенной ситуации, поэтому можем играть и Кубок. Но однажды мы вернемся к международным матчам — и что делать с турнирами? С Суперкубком? С системой «весна-осень»?» — добавил Алаев.
РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5