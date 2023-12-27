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Алаев — о системе «осень-весна»: «Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, почему в ближайшее время не стоит ждать изменения формата «осень-весна» на «весна-осень».

«Свою позицию много раз озвучивал, я не такой консервативный, как многие представители индустрии, мне нравятся разные новые форматы. Эта дискуссия продолжается длительное время, много было авторов таких историй. Полтора года назад, когда голландская компания была привлечена к работе, ставилась цель больше играть. Помимо увеличивания интриги, нужно больше зарабатывать. После этого произошло много событий, но сейчас можно говорить о том, что отчасти этот вопрос решился — изменение формата Кубка России через предложения, которые сформировали рабочая группа Романа Бабаева и Павла Пивоварова. Было много всяких вариантов, полтора года назад приняли решение. По факту почти 2,5 миллиарда пришло в индустрию через призовой фонд от букмекеров. Главное, что клубы РПЛ стали играть не 32 матча в среднем. Сейчас матчей значительно больше, минимум 36, причем без еврокубков. Отчасти задача была решена. Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен. РПЛ сейчас — один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное. Надеюсь, что и вторая часть сезона получится такой же. В любом случае РПЛ — самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир», — сказал Алаев.

Также Алаев отметил, что у клубов также нет запроса к изменению формата чемпионата.

«Кроме того, я не чувствую сейчас тяги от клубов к изменению формата. Наверное, у меня не хватает аргументов. Плюс они говорят, что и так много играют, зарабатывают. Наверное, где-то работает консерватизм. На данный момент у клубов нет запроса поменять формат чемпионата. Мы внимательно смотрим за тем, что происходит у наших коллег. Как пример, в NBA сделали всесезонный турнир — 26 процентов роста аудитории! Лига чемпионов уже совсем скоро стартует в новом формате. Я вхожу во все рабочие группы, общаюсь с президентами клубов, с журналистами — если бы была тяга к изменению чемпионата, подхватил бы ее и пошел. Но ее сейчас нет. Ближайший сезон — 30 туров в классическом формате, а дальше посмотрим. Многое будет зависеть от того, где мы окажемся. Сейчас мы в подвешенной ситуации, поэтому можем играть и Кубок. Но однажды мы вернемся к международным матчам — и что делать с турнирами? С Суперкубком? С системой «весна-осень»?» — добавил Алаев.

РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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