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Полузащитник «Динамо» Макаров считает возможным переход РПЛ на систему «весна-осень»

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров считает, что переход РПЛ на систему «весна-осень» позволит футболистам повысить качество игры.

С 1992 по 2010 год чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон-2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».

«Конечно, неприятно играть в такой футбол [со снегом], это тяжело назвать футболом, все-таки игрок на поле должен показывать свои лучшие качества. Следует ли вернуться к формату «весна-осень»? Я слышал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Конечно, хотелось бы играть, когда на улице тепло, прекрасная футбольная погода, а не в снегу бегать. В хороших условиях ты можешь показывать футбол более высокого уровня. Я понимаю, что нам тяжело, потому что раньше мы подстраивались под еврокубки, а сейчас их нет. Не исключаю, можно сделать так, чтобы перейти на другую систему — «весна-осень», — приводит ТАСС слова Макарова.

25-летний Макаров в этом сезоне провел 17 матчей, забил 3 мяча. «Динамо» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 17 игр.

Источник: https://tass.ru/sport/19490583
Денис Макаров
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
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