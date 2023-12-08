Полузащитник «Динамо» Макаров считает возможным переход РПЛ на систему «весна-осень»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров считает, что переход РПЛ на систему «весна-осень» позволит футболистам повысить качество игры.

С 1992 по 2010 год чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон-2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».

«Конечно, неприятно играть в такой футбол [со снегом], это тяжело назвать футболом, все-таки игрок на поле должен показывать свои лучшие качества. Следует ли вернуться к формату «весна-осень»? Я слышал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Конечно, хотелось бы играть, когда на улице тепло, прекрасная футбольная погода, а не в снегу бегать. В хороших условиях ты можешь показывать футбол более высокого уровня. Я понимаю, что нам тяжело, потому что раньше мы подстраивались под еврокубки, а сейчас их нет. Не исключаю, можно сделать так, чтобы перейти на другую систему — «весна-осень», — приводит ТАСС слова Макарова.

25-летний Макаров в этом сезоне провел 17 матчей, забил 3 мяча. «Динамо» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 17 игр.