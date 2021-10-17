Дмитрий Хохлов: «Я за полную отмену лимита»
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался об отмене лимита после матча ФНЛ со «Спартаком-2» (1:1).
«Я за полную отмену лимита. 7-8 лет назад я был за него, а сейчас против. Должна быть конкуренция. Не должны быть искусственно созданные места. Мы не сможем ввести качественные критерии, как в Англии. Пусть играет сильнейший», — рассказал Хохлов.
«Ротор» после 18 туров ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
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