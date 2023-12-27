Президент РПЛ Алаев: «Дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас неактуальна»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что недальновидно обсуждать переход на формат «весна-осень», после неудачных декабрьских игр.

«Есть ли смысл в переходе на систему «весна-осень»? Говорить об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно. На подобное решение влияет много факторов. Так или иначе, мы остаемся членами УЕФА. Чемпионаты Европы проводятся летом — да, в ближайшем мы не сыграем. Но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Также один из федеральный каналов сможет показывать какой-то объем трансляций. И как тогда разводить телевизионные слоты с матчами РПЛ? Играть параллельно с Евро невозможно. Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас неактуальна», — сказал Алаев.

РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.