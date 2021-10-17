Дмитрий Хохлов: «Ротор» хочет вернуться в РПЛ»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 18-го тура Олимп-ФНЛ против «Спартака-2» (1:1).

«У «Ротора» сейчас очень много ничьих. Это можно объяснять чем угодно. Нет сыгранности в команде, мы начали чемпионат не так, как рассчитывали. Появилась нервозность и закрепощенность. У нас абсолютно новая команда, которая толком не прошла и предсезонные сборы. По ходу чемпионата приходится сыгрываться, но это не идет так гладко, как хотелось бы.

«Ротор» хочет вернуться в РПЛ. В начале сезона эта задача была поставлена, чтобы не выполнить нужно играть не ничьи, а выигрывать», — сказал Хохлов «СЭ».

В составе хозяев забил Дмитрий Маркитесов, у гостей отличился Илья Бериашвили.