Дмитрий Хохлов: «Ротор» хочет вернуться в РПЛ»
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 18-го тура Олимп-ФНЛ против «Спартака-2» (1:1).
«У «Ротора» сейчас очень много ничьих. Это можно объяснять чем угодно. Нет сыгранности в команде, мы начали чемпионат не так, как рассчитывали. Появилась нервозность и закрепощенность. У нас абсолютно новая команда, которая толком не прошла и предсезонные сборы. По ходу чемпионата приходится сыгрываться, но это не идет так гладко, как хотелось бы.
«Ротор» хочет вернуться в РПЛ. В начале сезона эта задача была поставлена, чтобы не выполнить нужно играть не ничьи, а выигрывать», — сказал Хохлов «СЭ».
В составе хозяев забил Дмитрий Маркитесов, у гостей отличился Илья Бериашвили.
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