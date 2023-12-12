Президент «Урала» не видит смысла возвращаться к системе «весна-осень»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что он был против перехода на систему «осень-весна».
— После двух декабрьских туров РПЛ вновь пошли разговоры о целесообразности вернуться к системе «весна-осень».
— Подождите. А вы поднимите все мои интервью, все публикации. Григорий Викторович всегда выступал против перехода на «осень-весну». Все, кто сейчас критикует этот формат, тогда голосовали за...
— Так не пора ли вернуться на прежние рельсы?
— В этом нет теперь смысла. Такая у нас страна, такой климат. Да, несколько матчей провели в не самых комфортных условиях. Но зачем снова шарахаться-то и возвращаться? Из-за двух игр в сезоне?
Хотя, конечно, после перехода на «осень-весну» наши клубы ничего не выиграли в еврокубках, а до этого вообще-то ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА.
Но раз мы перешли на новый формат проведения чемпионата, обратного пути, наверное, нет. Мы в системе УЕФА, ФИФА, должны составлять календарь в соответствии с международными окнами. У нас легионеры уезжают в сборные. В итоге мы берем паузы. Где-то шесть недель все равно вылетает. Никуда от этого не деться.
При системе «весна-осень» мы иногда играли до середины или даже до конца ноября. А у нас порой 28 ноября идет дождь, а 30-го — уже минус 15. Такая вот аномалия. Ну как ты тут угадаешь? Погода есть погода.
— Так что же делать в декабре?
— Ставить эти матчи на южные города. Можно играть в Грозном, в Ростове, в Краснодаре, в Сочи. Еще в Питере под крышей. Вот уже пять пар. Да и не всегда у нас в декабре лютые морозы. Помню, 8 декабря мы как-то проводили матч дома в нормальных условиях. Вот сейчас в Москве какая температура? (Разговор состоялся днем в понедельник. — Прим. «СЭ»)
— Минус 7.
— Ну вот. А завтра уже, наверное, минус четыре, да?
— Но вы-то играли с «Локомотивом» почти при минус 15.
— Ну бывает... У нас, например, на случай сильного снегопада были заготовлены оранжевые мячи, найковские, когда проводили последнюю домашнюю игру в году.
— Неужели не замерзли во время матча в Черкизове? Вот что, например, сказал защитник вашей команды Бевеев: «С чем можно сравнить футбол в такую погоду? Это как выйти раздетым на улицу погулять. Два часа просто погулял — вот и весь футбол. Ладно бы было минус 5 градусов — это нормально, но играть в минус 15, тем более вечером — это уже слишком».
— Я не замерз. А он-то почему замерз? Он же на поле был, двигался, играл. У нас очень хорошая экипировка, теплая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5