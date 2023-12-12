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Сегодня, 13:30

Президент «Урала» не видит смысла возвращаться к системе «весна-осень»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что он был против перехода на систему «осень-весна».

— После двух декабрьских туров РПЛ вновь пошли разговоры о целесообразности вернуться к системе «весна-осень».

— Подождите. А вы поднимите все мои интервью, все публикации. Григорий Викторович всегда выступал против перехода на «осень-весну». Все, кто сейчас критикует этот формат, тогда голосовали за...

— Так не пора ли вернуться на прежние рельсы?

— В этом нет теперь смысла. Такая у нас страна, такой климат. Да, несколько матчей провели в не самых комфортных условиях. Но зачем снова шарахаться-то и возвращаться? Из-за двух игр в сезоне?

Хотя, конечно, после перехода на «осень-весну» наши клубы ничего не выиграли в еврокубках, а до этого вообще-то ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА.

Но раз мы перешли на новый формат проведения чемпионата, обратного пути, наверное, нет. Мы в системе УЕФА, ФИФА, должны составлять календарь в соответствии с международными окнами. У нас легионеры уезжают в сборные. В итоге мы берем паузы. Где-то шесть недель все равно вылетает. Никуда от этого не деться.

При системе «весна-осень» мы иногда играли до середины или даже до конца ноября. А у нас порой 28 ноября идет дождь, а 30-го — уже минус 15. Такая вот аномалия. Ну как ты тут угадаешь? Погода есть погода.

— Так что же делать в декабре?

— Ставить эти матчи на южные города. Можно играть в Грозном, в Ростове, в Краснодаре, в Сочи. Еще в Питере под крышей. Вот уже пять пар. Да и не всегда у нас в декабре лютые морозы. Помню, 8 декабря мы как-то проводили матч дома в нормальных условиях. Вот сейчас в Москве какая температура? (Разговор состоялся днем в понедельник. — Прим. «СЭ»)

— Минус 7.

— Ну вот. А завтра уже, наверное, минус четыре, да?

— Но вы-то играли с «Локомотивом» почти при минус 15.

— Ну бывает... У нас, например, на случай сильного снегопада были заготовлены оранжевые мячи, найковские, когда проводили последнюю домашнюю игру в году.

— Неужели не замерзли во время матча в Черкизове? Вот что, например, сказал защитник вашей команды Бевеев: «С чем можно сравнить футбол в такую погоду? Это как выйти раздетым на улицу погулять. Два часа просто погулял — вот и весь футбол. Ладно бы было минус 5 градусов — это нормально, но играть в минус 15, тем более вечером — это уже слишком».

— Я не замерз. А он-то почему замерз? Он же на поле был, двигался, играл. У нас очень хорошая экипировка, теплая.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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