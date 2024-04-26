Голенков: «Хочется реабилитироваться перед болельщиками после матча со «Спартаком»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее команда Валерия Карпина на своем поле потерпела разгромное поражение от «Спартака» (1:5) в игре 25-го тура.

— Впереди у «Ростова» два важных матча, какие ожидания? Что думаете по кубковой игре с «Балтикой»?

— Следующий матч в чемпионате, поэтому все мысли о нем, Кубок будет после. Реабилитироваться перед болельщиками хочется, потому что осталась недосказанность после того матча. Надо выходить и играть в свой футбол, выигрывать, — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.