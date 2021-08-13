«Письмо Ловчева может только усложнить ситуацию». Романцев — о проблемах «Спартака»
Начало сезона для «Спартака» получилось провальным: красно-белые без шансов проиграли «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов, а в чемпионате России — два поражения в трех турах. Неудачи на поле происходят на фоне постоянных скандалов вокруг клуба. Телеграмная война между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым стала поводом для письма ветерана клуба Евгения Ловчева в адрес главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Обо всем этом Романцев высказался в интервью «СЭ».
— Олег Иванович, как относитесь к тому, что происходит сейчас в «Спартаке»?
— К сожалению, потери очков и невыразительная игра в чемпионате, провал в отборе Лиги чемпионов дали повод для критики в СМИ и недовольства болельщиков. Ведь от «Спартака» всегда ждут не только побед, но и красивого футбола. Плюс ко всему подняли голову и недоброжелатели, которых у клуба всегда хватало.
— Но ведь в межсезонье команда Витории показывала игру, которая ничего подобного не предвещала.
— Действительно, на том отрезке она выглядела многообещающе. Но межсезонные турниры и контрольные встречи не идут ни в какое сравнение с официальными матчами, где каждое очко на вес золота. А уж о встречах в отборе Лиги чемпионов я и не говорю. Это суперпроверка на прочность. А ее «Спартак» не выдержал.
— Но многие недовольны еще и тем, что происходит внутри клуба, — сменой генеральных и спортивных директоров, судебными тяжбами, которые сопровождаются скандальными заявлениями в интернете.
— Извините, но я всегда говорю только о футболе. А то, что происходит за кулисами клуба и порождает волну слухов вокруг него, я никогда не обсуждал и обсуждать не буду. И это касается не только «Спартака». Я — тренер, а слухи — удел дешевых блогеров!
— А что скажете о письме Евгения Ловчева, адресованном главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову, с просьбой о том, чтобы тот помог Леониду Федуну навести в «Спартаке» порядок? Тем более что его поддержала группа уважаемых ветеранов.
— Каждый имеет право на собственное мнение. Я тоже ветеран «Спартака». Если кто-то из моих товарищей действительно поддержал такое послание, то это их выбор. Не пойму только, как Алекперов может повлиять на Федуна, который является владельцем «Спартака». Уверен, они сами обеспокоены происходящим и обсуждают то, что происходит с командой.
— Может, это письмо — крик души?
— Возможно. Но мне кажется, оно скорее может послужить поводом для еще большего усложнения ситуации, в которой оказался «Спартак». Великий Старостин любил говорить: «Все потеряно, кроме чести»! Но в данный момент гораздо актуальнее любимая кричалка наших фанатов: «Когда мы едины — мы непобедимы». И лучше, если те, кому не безразлична судьба великого клуба, об этом вспомнят еще раз.
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