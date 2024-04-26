Масалитин о матче между ЦСКА и «Спартаком»: «Команды показали свой максимум на данный момент»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил ничейный результат в матче 21-го тура РПЛ между армейским клубом и «Спартаком» (0:0).

Игра состоялась 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Начнем с того, что ЦСКА и «Спартак» подходили к матчу в примерно одинаковом состоянии. А в очной встрече они показали свой максимум на данный момент. Сделали все, что могли. Настрой оказался запредельным, скорости хорошие, борьба была. Но именно футбола в исполнении обеих команд мы не увидели», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».