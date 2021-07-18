«Спартак»: оптимальный состав для Витории и 13-1 в трех матчах

Красно-белые одержали очередную крупную победу, Руй Витория наконец-то смог сыграть оптимальным составом.

Россия. Кубок Матч Премьер

«Спартак» — «Химки» — 5:1 (3:0)

Голы: Жиго, 10 (1:0). Соболев, 21 (2:0). Боженов, 29 — в свои ворота (3:0). Кутепов, 66 (4:0). Мелкадзе, 74 (5:0). Данилкин, 89 (5:1).

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 70), Жиго (Кутепов, 46), Джикия (Гапонов, 70), Айртон (Ломовицкий, 46), Зобнин (Крал, 62), Умяров (Хендрикс, 46), Мозес (Бакаев, 46), Промес (Мирзов, 62), Соболев (Игнатов, 63), Ларссон (Мелкадзе, 63).

«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Данилкин, Боженов, Идову, Тихонов (Соколов, 46), Глушаков, Камышев, Кухарчук (Алиев, 73), Сабович (Корян, 46), Себай (Садыгов, 84).

Предупреждения: Жиго, 35. Себай, 40. Игнатов, 68. Ломовицкий, 70.

Судья: Амелин (Тула).

18 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

В заключительном контрольном матче перед стартом сезона «Спартак» решал вполне конкретную турнирную задачу: чтобы стать победителем Кубка Матч Премьер, красно-белым нужно было не проиграть «Химкам» со счетом 0:10.

«Спартак» задачу выполнил и даже перевыполнил. То, как ярко и результативно красно-белые сыграли против «Сочи» и «Рубина», многих насторожило. Но все это продолжилось и во встрече с «Химками». «Спартак» с первых же минут начал разрывать соперника, забив три мяча за первые полчаса. А могли и раза в два больше. Проходили и позиционные атаки, и скоростные, отлично работали стандарты. Настороженные болельщики наверняка еще больше озадачились от большого количества пяток в игре «Спартака». И ведь все было по делу, исключительно ради продвижения к воротам. Самый шик — это пропуск мяча Соболевым на выход Промеса и две пятки во вратарской. Но ни голландец, ни Мозес во втором случае забить не смогли. Зато забили Жиго (после углового), Соболев и Ларссон (там, правда, засчитали автогол).

Не сбавил «Спартак» и во втором тайме, когда состав значительно обновился. Наконец-то забил Мелкадзе, который был сколь полезен во всех матчах, столь и плох в реализации. Иначе за тайм с «Химками» он забил бы три. К голу форвард добавил голевую передачу — скидку на Кутепова после углового. Хорош был «Спартак» и в обороне: без пожара и суеты. Правда, на ноль отыграть весь турнир не удалось, в самом конце «Химки» все же забили.

13-1 в трех матчах выглядят действительно впечатляюще, но делать какие-то глобальные выводы по «Спартаку» Руя Витории все равно еще очень рано. Хотя бы потому, что ни один соперник на московском турнире не ставил «автобус». Что вполне может сделать «Рубин» уже в первом туре.

Два игрока на позицию

Главным в матче с «Химками» с точки зрения подготовки к сезону было то, что Витория наконец-то смог выставить состав, максимально близкий к оптимальному. Участники Евро полноценно влились в состав, и в основе вышли пятеро, в запасе игру начал лишь Крал.

В самом начале сборов в Тарасовке Витория заявил, что основной его план — иметь два игрока на каждую позицию. «В случае необходимого усиления каких-либо позиций добавить третьего игрока, — говорил португалец перед австрийским сбором. — Об этом будем еще говорить со спортивным директором. Также мне нравится, когда в команде сильная внутренняя конкуренция. Не люблю, когда есть 11 игроков старта и остальные. Команда должна быть сбалансированной».

И вот что имеет Витория менее чем за неделю до старта чемпионата России и накануне жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

Вратари. У «Спартака» потенциально может быть одна из самых интересных битв за место в воротах. Все ждали, что как раз с приходом Витории начнется борьба за первый номер между Максименко и Селиховым. Но тут, к сожалению, ничего нового: Селихов опять получил травму и выбыл на несколько месяцев. Он уже третий год толком не играет в футбол: то ахиллы, то пальцы, то еще что-то. В общем, «Спартак» остается с Максименко в воротах, Ребровым на лавке, а третьим из «Спартака-2» подняли Поплевченкова, который в прошлом сезоне много тренировался с основой.

Защитники. Витория не выглядит революционером, который откажется от связки Джикия — Жиго в центре обороны. Под ними — Гапонов и Кутепов, а есть еще Маслов, у которого предсезонка получилась скомканной из-за травмы. Вполне вероятно, что кто-то из молодых будет спускаться в «Спартак-2» за игровой практикой. Слева в защите альтернативы Айртону нет. На подмену ему выходил Ломовицкий, но это вынужденная мера — других игроков у «Спартака» нет. Похожая картина и справа, и эта позиция больше всего тревожит болельщиков. Рассказов сейчас — первый выбор Витории, за ним Ещенко. Купить иностранца красно-белые сейчас не могут из-за лимита, внутреннего резерва тоже нет (в том же «Спартаке-2» справа в обороне играют опорники). До серьезных кадровых изменений (продажа кого-то из легионеров и покупка нового игрока) правым защитником будет Рассказов.

Полузащитники. Витория даже не стал пробовать справа в защите Зобнина, как это было при Доменико Тедеско, и он играет на своей привычной позиции в опорной зоне. К началу чемпионата пару ему, скорее всего, составит Крал, который позже всех вернулся с Евро и в контрольных матчах практически не играл. На эту позицию в «Спартаке» претендуют еще трое — Умяров, Хендрикс, а также молодой Литвинов, который из-за повреждения пропустил московский турнир.

Трио атакующих полузащитников будет полностью легионерским: Мозес и Промес — по краям, Ларссон — «под нападающим». Мирзов будет альтернативой Промесу, Бакаев, которого Витория вернул на край, — Мозесу. Ну а в центре у «Спартака» появилась хорошая опция в лице Игнатова, который перезагрузился в «Спартаке-2» и показал хорошую игру в этой предсезонке.

Нападающие. Витория играет с одним центрфорвардом, и это будет Соболев. Вторым номером на эту позицию в начале сезона станет Мелкадзе. Во-первых, свой шанс он заслужил, а во-вторых, «Спартак» пока не может рассчитывать на Понсе. Аргентинец улетел на Олимпиаду и полноценно вернуться сможет только где-то через месяц.

Московский турнир показал, что Витории не нужны Тимофеев, Глушенков и Педро Роша. Для них «Спартаку» предстоит искать другие команды.