Форвард «Факела» Марков получил повреждение связок голеностопа и перелом таранной кости

Нападающий «Факела» Евгений Марков получил травму в матче с «Крыльями Советов» (0:1) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

Форварду диагностировали частичное повреждение связок левого голеностопного сустава и отрывной перелом таранной кости.

29-летний Марков в этом сезоне провел за воронежцев 28 матчей, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.