Гаджиев: «Шансы «Факела» на вылет из РПЛ не выше, чем у конкурентов»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал уход Сергея Ташуева с поста главного тренера «Факела».

В пятницу, 26 апреля, 65-летний специалист покинул свою должность в воронежском клубе из-за семейных обстоятельств. Команду возглавил Игорь Черевченко.

«С чем может быть связана отставка Ташуева? Наверное, это связано с последними результатами команды. Она выступала неудачно. Хотя совсем недавно «Факел» продлил с ним контракт. Жизнь-то многообразная, причин у людей может быть много, начиная от состояния здоровья, заканчивая взаимоотношениями.

Какие шансы у «Факела» подняться выше в турнирной таблице РПЛ? Думаю, что там шансы равны у многих команд. «Факел» в принципе имеет примерно одинаковый потенциал, одинаковый уровень возможностей», — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днем».

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 набранных очков в 25 матчах.