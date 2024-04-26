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Гаджиев: «Шансы «Факела» на вылет из РПЛ не выше, чем у конкурентов»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал уход Сергея Ташуева с поста главного тренера «Факела».

В пятницу, 26 апреля, 65-летний специалист покинул свою должность в воронежском клубе  из-за семейных обстоятельств. Команду возглавил Игорь Черевченко.

«С чем может быть связана отставка Ташуева? Наверное, это связано с последними результатами команды. Она выступала неудачно. Хотя совсем недавно «Факел» продлил с ним контракт. Жизнь-то многообразная, причин у людей может быть много, начиная от состояния здоровья, заканчивая взаимоотношениями. 

Какие шансы у «Факела» подняться выше в турнирной таблице РПЛ? Думаю, что там шансы равны у многих команд. «Факел» в принципе имеет примерно одинаковый потенциал, одинаковый уровень возможностей», — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днем».

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 набранных очков в 25 матчах.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Гаджи Гаджиев
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
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Спартак – Локомотив
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28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
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Ростов – Оренбург
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