Зелимхан Бакаев: «Мы потихоньку начинаем понимать Виторию»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил, насколько команда адаптировалась к требованиям нового тренера Руя Витории.
— Рассказов после «Бенфики» сказал, что «было смешно рассчитывать на то, что мы их пройдем». Ты как считаешь, смешно это или с ними реально можно было бороться?
— Бороться всегда можно. Да, он тоже был уверен в том, что мы можем их пройти. Не знаю, может, его слова неправильно интерпретировали. Потому что, насколько я знаю, он сказал, что такого не говорил, его неправильно поняли. Болельщики, поддержите его, потому что он, как минимум, таких слов не говорил, просто так вставили, что он так сказал.
— Насколько хорошо уже понимаете Виторию и его требования?
— Мы потихоньку начинаем понимать, потому что не все так быстро. Тот футбол, который он видит, он не ставится за месяц, за два, это невозможно. Я надеюсь, что у нас будет все лучше и лучше получаться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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