Зелимхан Бакаев: «Мы потихоньку начинаем понимать Виторию»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил, насколько команда адаптировалась к требованиям нового тренера Руя Витории.

— Рассказов после «Бенфики» сказал, что «было смешно рассчитывать на то, что мы их пройдем». Ты как считаешь, смешно это или с ними реально можно было бороться?

— Бороться всегда можно. Да, он тоже был уверен в том, что мы можем их пройти. Не знаю, может, его слова неправильно интерпретировали. Потому что, насколько я знаю, он сказал, что такого не говорил, его неправильно поняли. Болельщики, поддержите его, потому что он, как минимум, таких слов не говорил, просто так вставили, что он так сказал.

— Насколько хорошо уже понимаете Виторию и его требования?

— Мы потихоньку начинаем понимать, потому что не все так быстро. Тот футбол, который он видит, он не ставится за месяц, за два, это невозможно. Я надеюсь, что у нас будет все лучше и лучше получаться.