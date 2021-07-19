Новый бомбардир «Зенита»: забил 33 за сезон, резко против лимита, зрело разбирает причины побед

Монолог 17-летнего нападающего Акима Белохонова, который стал открытием прошлого сезона в Юношеской футбольной лиге, а летом целиком провел сбор в Австрии с основой «Зенита».

В сезоне-2020/21 команда «Зенита» 2004 года рождения феноменально выступила в ЮФЛ-2 — из 26 матчей сине-бело-голубые выиграли 25. Одним из творцов успеха стал 17-летний нападающий Аким Белохонов: за сезон он забил 30 голов в ЮФЛ-2 и еще 3 мяча в ЮФЛ-1. В майской встрече со сверстниками из «Локомотива» юный форвард даже оформил пентатрик. По итогам сезона лучший бомбардир второй Юношеской футбольной лиги подписал свой первый контракт с сине-бело-голубыми.

В июне главный тренер «Зенита» Сергей Семак вызвал на сбор в Австрию около десятка молодых футболистов. Белохонов, в отличие от большинства юношей, провел с основным составом две недели в Куфштайне целиком и сыграл в трех товарищеских матчах. На сборе юный бомбардир «Зенита» рассказал спецкору «СЭ» о своей карьере и подробно разобрал причины побед своей команды в ЮФЛ.

Семья

— Я родился в Красноярске, вся моя семья сейчас живет там. Папа — лучший бомбардир в истории «Енисея» (Вадим Белохонов. — Прим. «СЭ»). Сейчас работает в структуре клуба селекционером, часто ездит в командировки, просматривает игроков. Мама с недавних пор стала работать с людьми, помогает им как духовный наставник. Если у кого-то проблемы в жизни, то они приходят на консультацию к маме. Еще у меня есть брат Никита, ему 27 лет. Раньше тоже занимался футболом, но не получилось — ушел на госслужбу, сейчас он работает в Законодательном собрании Красноярска.

Первые шаги

— Любовь к футболу у меня от папы. Еще когда мне было три года, мы с ним и братом пинали мяч дома. Конечно, разбивали и лампочки. Мама ругалась, но папа чинил, и мы продолжали. Нападающим стал сразу. Понятно, что поначалу у детей нет распределения по позициям, все бегают по всему спортзалу. И у меня так было. Помню, на первой в жизни тренировке забил семь голов. Мне тогда шесть лет было.

Переезд в Питер

— В Красноярске я занимался футболом до 13 лет, а потом перешел в «Зенит». Поначалу, конечно, был небольшой страх перед переездом, но родители убеждали, что я должен ехать, что это мой уровень, а в Красноярске развиваться будет сложнее. Но мне все легко далось: я быстро адаптировался к новому городу, к коллективу, никакой тоски по дому не было. Даже сейчас, когда я приезжаю в Красноярск, мне хватает десяти дней, хочу обратно в интернат.

С детства за «Зенит»

— Думаю, скауты «Зенита» меня заметили на одном из детских турниров Казани. Я всегда достаточно забивал, из-за этого многие академии на меня выходили — «Локомотив», «Спартак», «Рубин»... Но я всегда в России болел за «Зенит». Почему — не знаю. Наверное, причина в том, что «Зенит» в последние годы всегда на вершине.

Левша

— Мне сложно говорить о моих сильнейших качествах. Но я точно знаю, в чем нужно прибавить. Я левша, и у меня правая нога слабее. У меня часто ошибки при приеме мяча правой, удар отличается. Еще мне надо работать над игрой головой, я ею не так много забил в прошлом сезоне, хотя для моей позиции это очень важно. И третье — у меня не всегда получается рассчитать траекторию полета мяча, особенно верхового. Так что прием, игра головой и правая нога — те компоненты, в которых мне нужно прибавлять.

Бомбардир

— За прошлый сезон в ЮФЛ я забил 33 гола. Но секрет результативности не во мне, а в команде. У нас просто идеальный коллектив. На протяжении всего турнира мы держали один уровень игры, это редкость. Базу мы заложили еще до сезона — во время карантина занимались по Zoom, каждый выполнял индивидуальную программу. Мы бегали, данные с браслетов скидывали тренерам, над нашими физическими кондициями постоянно работали удаленно. А после карантина мы чуть ли не раньше всех начали тренироваться. Все это помогло нам набрать мощную форму, что позволило нам играть в интенсивный прессинг.

Причины успеха в ЮФЛ

— Я считаю, что важная часть современного футбола — это прессинг. Чтобы добиваться успеха, нужно играть на всех участках поля. Наша команда в каждом матче сезона так и играла — высоко зажимала соперников, не давала им поднять голову. И так вообще без остановки. Наши тренеры по физподготовке говорили нам, что даже для РПЛ наши показатели пробега, интенсивности прессинга очень высоки. В РФС удивлялись, вешали на нас датчики, чтобы все проверить, а потом удивлялись результатам. Вторая причина успеха — прекрасные партнеры. Я на сто процентов уверен, что без таких сильных одноклубников я столько бы не забил. На уровне ЮФЛ-2 ни у одной команды не было настолько индивидуально сильных футболистов.

И, конечно, супертренер. Дмитрий Владимирович Поляков повлиял на нас, на тренировках мы постоянно отрабатывали и прессинг, и переходы между фазами, и выходы из обороны. Мы одни из немногих в лиге, кто пытался выходить в атаку низом, через короткие передачи. Тренер всегда нас подбадривал, мотивировал. Он еще и хороший психолог — знает, когда и что нужно сказать каждому. В команде была шикарная атмосфера, мы как одна семья, одно целое.

Сбор с основой

— О том, что меня вызывают на австрийский сбор с главным «Зенитом», узнал в Красноярске. Мы с папой ехали в машине, мне позвонили и сказали, что включили в список. Сразу же побежал собирать документы. Конечно, вообще не мог ожидать такого. Я только сезон отыграл в ЮФЛ — и сразу скачок в большой футбол. Но я очень рад. В основе тоже отличная атмосфера, все в хорошем настроении, работа здесь не похожа на каторгу. Из взрослых стараюсь общаться со всеми, даже с иностранцами, но больше всего, конечно, с ровесниками. На одной из недавних тренировок я не попал по воротам, и Дзюба пошутил, что мне помешала шевелюра. С Артемом у меня хорошие отношения — мы на тренировках взаимодействуем, ассистируем друг другу.

Семак

— С Сергеем Богдановичем довольно много общались на сборах. Он и отдельно разговаривал со всеми молодыми, и вместе нас собирал. Мы ходили в ресторан в Австрии, Сергей Богданович рассказал нам о своей жизни, мы поближе познакомились. Мне он нравится, настоящий тренер. Рад, что он уделяет каждому время. Это очень помогает.

Матчи за основу

— На сборах сыграл три матча. И могу сказать, что разница с юношеским футболом огромна — я за весь прошлый сезон так не уставал, как за 20 минут в товарищеской встрече за основу. Устаю так, будто только что весь сезон целиком прошел, сумасшедшая интенсивность. Между юношеским и взрослым футболом огромная разница в плане темпа игры, скорости работы с мячом, скорости принятия решений, интенсивности. Но я уверен, что это можно преодолеть через тренировки. Если тренируешься с основой часто, то адаптируешься к скоростям, начинаешь прибавлять, все делать быстрее.

Лимит

— Хочу, чтобы лимит совсем убрали. Тогда российские футболисты будут жестче конкурировать с иностранцами и играть не потому, что они русские, а по той причине, что они сильнее. Тогда и российские футболисты станут сильнее: увеличится конкуренция, а значит, придется усерднее тренироваться, больше работать над собой, прилагать больше усилий.

НБА

— На сборе в свободное время я обычно спал, а так могу и в приставку поиграть — FIFA, NBA. В футболе мой любимый игрок Арьен Роббен — он тоже левша, люблю его смещения с фланга. Баскетбол мне тоже очень нравится, я давно болею за «Милуоки Бакс», у меня и джерси есть. Любимый игрок — Яннис Адетокумбо. «Милуоки» сейчас играет в финале с «Финиксом», я постоянно смотрю нарезки. В прямом эфире почти не включаю матчи, ведь они проходят ночью. Но седьмую игру четвертьфинальной серии с «Бруклином» смотрел в прямом эфире, испытал сильные эмоции от победы. Хорошо, что в интернате сейчас почти никто не живет, и я никого не разбудил посреди ночи.

Будущее

— Пока не знаю, в какой команде начну сезон. Вообще до приезда на сбор с основой успел провести пару тренировок с молодежной командой, меня перевели туда. Знаю, что на меня там рассчитывают. Но для меня даже пара недель тренировок с главной командой — полезный опыт. Чувствую, что занятия со взрослыми футболистами помогают мне прогрессировать и развиваться. Конечно, мне нужно еще и закончить школу — впереди 11-й класс.