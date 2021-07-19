«Монако» с Головиным или бывший клуб Руя Витории? Кто достанется «Спартаку» в Лиге чемпионов
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой «Спартак» узнает своего первого соперника (или потенциальных соперников) на пути в групповой этап. Начало процедуры — в 13.00 по московскому времени.
Красно-белые будут пробиваться в группу по так называемому пути лиг. По итогам жеребьевки будет сформировано четыре пары. Помимо «Спартака» в ней примут участие следующие клубы:
— «Шахтер» (Украина)
— «Бенфика» (Португалия)
— «Монако» (Франция)
— «Генк» (Бельгия)
— победитель пары «Селтик» (Шотландия) — «Мидтьюланн» (Дания)
— победитель пары ПСВ (Голландия) — «Галатасарай» (Турция)
— победитель пары «Рапид» (Австрия) — «Спарта» (Чехия)
При жеребьевке участники будут поделены на «сеяных» и «несеяных» согласно клубному рейтингу УЕФА. Поскольку процедура состоится до того, как пройдут матчи 2-го отборочного раунда (состоятся 20-21 и 27-28 июля), при распределении по корзинам использовался рейтинг команды из каждой пары с более высоким коэффициентом.
Таким образом, в число «сеяных» попали:
— «Шахтер» (клубный коэффициент 79,000)
— «Бенфика» (58,000)
— «Монако» (36,000)
— победитель пары «Селтик» (34,000) — «Мидтьюланн» (13,500)
«Несеяными» стали:
— «Генк» (30,000)
— победитель пары ПСВ (29,000) — «Галатасарай» (17,000)
— «Спартак» (18,500)
— победитель пары «Рапид» (17,000) — «Спарта» (17,500)
Поскольку УЕФА при жеребьевках разводит клубы из России и Украины, то «Спартак» точно не сыграет с «Шахтером». Соответственно, москвичам могут достаться «Бенфика», с которой несколько лет назад успешно работал нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория (два титула чемпиона Португалии, Кубок страны и Кубок лиги, два Суперкубка); «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин; либо «Селтик», либо «Мидтьюлланн».
Матчи 3-го отборочного раунда состоится 3-4 и 10 августа. В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в 4-м отборочном раунде (жеребьевка 2 августа, матчи 17-18 и 24-25 августа). В случае неудачи красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы.
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