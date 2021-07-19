«Монако» с Головиным или бывший клуб Руя Витории? Кто достанется «Спартаку» в Лиге чемпионов

Красно-белые узнают соперника по 3-му отборочному раунду.

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой «Спартак» узнает своего первого соперника (или потенциальных соперников) на пути в групповой этап. Начало процедуры — в 13.00 по московскому времени.

Красно-белые будут пробиваться в группу по так называемому пути лиг. По итогам жеребьевки будет сформировано четыре пары. Помимо «Спартака» в ней примут участие следующие клубы:

— «Шахтер» (Украина)

— «Бенфика» (Португалия)

— «Монако» (Франция)

— «Генк» (Бельгия)

— победитель пары «Селтик» (Шотландия) — «Мидтьюланн» (Дания)

— победитель пары ПСВ (Голландия) — «Галатасарай» (Турция)

— победитель пары «Рапид» (Австрия) — «Спарта» (Чехия)

При жеребьевке участники будут поделены на «сеяных» и «несеяных» согласно клубному рейтингу УЕФА. Поскольку процедура состоится до того, как пройдут матчи 2-го отборочного раунда (состоятся 20-21 и 27-28 июля), при распределении по корзинам использовался рейтинг команды из каждой пары с более высоким коэффициентом.

Таким образом, в число «сеяных» попали:

— «Шахтер» (клубный коэффициент 79,000)

— «Бенфика» (58,000)

— «Монако» (36,000)

— победитель пары «Селтик» (34,000) — «Мидтьюланн» (13,500)

«Несеяными» стали:

— «Генк» (30,000)

— победитель пары ПСВ (29,000) — «Галатасарай» (17,000)

— «Спартак» (18,500)

— победитель пары «Рапид» (17,000) — «Спарта» (17,500)

Поскольку УЕФА при жеребьевках разводит клубы из России и Украины, то «Спартак» точно не сыграет с «Шахтером». Соответственно, москвичам могут достаться «Бенфика», с которой несколько лет назад успешно работал нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория (два титула чемпиона Португалии, Кубок страны и Кубок лиги, два Суперкубка); «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин; либо «Селтик » , либо «Мидтьюлланн».