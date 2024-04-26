Агент Роши: «Виллиан чувствует вину перед болельщиками за то, что не смог сыграть со «Спартаком»

Агент Игор Кампеделли, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, рассказал об эмоциях игрока по итогам матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

29-летний бразилец пропустил встречу из-за дисквалификации.

«Виллиан чувствует вину перед болельщиками и командой за то, что не смог принять участие в матче. Конечно, ему очень хотелось сыграть против «Спартака» и помочь ЦСКА», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Роша пополнил состав ЦСКА в сентябре 2022 года. Сумма его трансфера из португальского «Портимоненсе» составила 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист отыграл 30 матчей за армейце во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.