Камоцци: «Карпин и Ивич подойдут «Спартаку», это хорошие специалисты»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос о том, кто может возглавить московский клуб.

14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

«Ивич — очень хороший тренер, как и Карпин. Оба подойдут «Спартаку». Сложно выделить кого-то одного», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В марте этого года серб Владимир Ивич покинул «Краснодар» и до сих пор находится без команды. Валерий Карпин сейчас возглавляет «Ростов».

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.